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MSCI警告：7.1兆美元股票隱含加密貨幣風險

鉅亨網編譯羅昀玫
MSCI 警告：7.1兆美元股票隱含加密貨幣風險 (圖片：AFP)
MSCI 警告：7.1兆美元股票隱含加密貨幣風險 (圖片：AFP)
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金融危機投資股災股市股票美國企業公司治理加密貨幣虛擬貨幣比特幣MSCI明晟去中心化資產次級房貸市場

週五 (15 日)《彭博社》報導，指數編纂公司 MSCI (明晟) 警告，總市值 7.1 兆美元的 25 家企業隱含對加密貨幣的曝險，而且未來還會日漸擴大，意味倘若幣災來襲，股災也將隨之而來。

MSCI 研究分析顯示，目前至少有 25 家企業存在加密貨幣風險，總市值 7.1 兆美元，包括美國最大虛擬貨幣交易平台 Coinbase 等直接參與加密貨幣買賣的公司，特斯拉等資產負債表中納有加密貨幣的公司，以及摩根大通等初步涉入加密領域的公司。

MSCI 警示股民可能正面臨日漸擴大的加密貨幣風險，而這些風險是無形的，當新上市的加密貨幣公司被納入股民投資的指數 ETF 時，或已投資的公司直接或透過 ETF 加入比特幣或其他加密貨幣的戰略時，就會產生風險。

MSCI 特別指出，考慮到加密貨幣的去中心化的特殊性質，加密貨幣的治理可能會給公司和投資者帶來新的挑戰。MSCI 建議投資者可以瞭解「加密相關公司的經理和董事如何監控這些非正式治理框架的發展」而從中受益。

全球監管機構正加強對加密貨幣行業的審視。週五英國央行金融穩定事業副總裁 Jon Cunliffe 表示，加密貨幣資產市場驚人的成長，從 5 年前的 160 億美元暴增至現在的 2.3 兆美元，讓人聯想到 2008 年的次級房貸市場。

Jon Cunliffe 呼籲監管機關應刻不容緩著手建立政策架構，否則可能將引發全球金融危機。

幣圈正期待美國首檔比特幣相關 ETF 問世，週五比特幣一度突破 6 萬美元，創 4 月 18 日以來新高，截稿前，區塊鏈概念股紛紛走揚慶賀，Coinbase (COIN-US) 上漲 3.38%、特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.06%、MicroStrategy (MSTR-US) 上漲 2.72%。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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