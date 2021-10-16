自研晶片成科技業趨勢 亞馬遜AWS執行長：未來將推出更多產品

亞馬遜 (AMZN-US) 網路服務業務 (AWS) 新上任執行長賽利普斯基 (Adam Selipsky) 周五 (15 日) 接受 CNBC 訪問時表示，亞馬遜計劃未來將設計更多自研晶片，強調為客戶帶來成本效益。

賽利普斯基表示：「目前為止，我們設計幾種不同的晶片，未來還有更多晶片推出。」

賽利普斯基說，AWS 最新晶片是去年推的第二代 Graviton，實際上比 x86 晶片為客戶提供額外 40% 的效能。

目前 AWS 已開發三個系列自研晶片，包括 ARM 架構 Graviton 2 CPU，可用於 AWS EC2 服務，此晶片為資料中心專用處理器，試圖挑戰英特爾資料中心市場的龍頭地位。

其次為 AWS Inferentia，主要是針對 EC2 Inf1 機器學習應用；第三類則是 AWS Nitro System 晶片，主要用來支援 EC2 instant 底層管理平台，可將網路儲存、安全性卸載到專用硬體及軟體設備。

此外，科技網站 The Information 今年 3 月報導指出，亞馬遜還正致力於研發一種網通晶片，主要將用於交換器的數據傳輸。

全球晶片短缺讓許多產業陷入困境，凸顯晶片在日益數位化的世界有多重要。儘管亞馬遜和其他大型科技業多年來一直在進行內部晶片設計，但一些專家認為，疫情引發的晶片危機，正在加速這些科技業發展自研晶片的腳步。

今年 3 月，曾經是亞馬遜一員的賽利普斯基從競品 Tableau 回鍋接任 AWS 執行長，他也是貝佐斯 (Jeff Bezos) 原先打算交棒的人選之一。Tableau 是一家數據視覺化軟體的公司，由 Salesforce (CRM-US) 擁有。

更早之前，賽利普斯基是 AWS 的銷售、行銷和客戶服務副總。AWS 現階段已成為亞馬遜不斷成長且獲利豐厚的關鍵業務，自 2014 年以來，儘管 AWS 營收遠遠低於電商業務，但其持續貢獻一半以上的營業收入。