亞馬遜傳正採購二手長程貨機 把產品從中國運到全世界

知情人士透露，亞馬遜正向空中巴士和波音採購二手的長程貨機，發展跨國運輸，再次證明這家電商巨擘積極發展貨物運輸業務，升高未來聯邦快遞 (FedEx) 和優比速 (UPS) 直接競爭的實力。

據悉亞馬遜採購的飛機為波音 777-300ER 客機改裝貨機 (波音 777-300ER 是最大的雙引擎客機廣體客機)，以及空巴 A330-300 廣體飛機的改裝版。比起作為亞馬遜機隊主力的波音 767 中型飛機，這兩款飛機載運量增加。

波音 777 客改貨機能讓亞馬遜直接從中國和其他國家進口商品。該款飛機名為「777-300ERSF」，預定明年正式飛行載貨，載運量比波音現行貨機多出 25%，可望接下波音 747 巨無霸貨機的衣缽，後者在北美已經載貨數十年。

亞馬遜提高貨機運輸戰力的消息，使聯邦快遞 (FDX-US) 和優比速 (UPS-US) 周三 (13 日) 盤中漲幅縮小，終場各漲 1.09%、1.15%。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.14%，以每股 3284.28 美元作收。

知情人士透露，亞馬遜有意採購 10 架空巴 A330-300 客改貨機，並招募機師執飛，也計劃採購數量未知的波音 777-300ERSF。

Amazon Air 原名 Amazon Prime Air，是亞馬遜 2016 年成立用來專門載運電商貨品的物流事業，藉此擴大送貨網路並降低對第三方運輸業者的依賴，目前載貨路線幾乎僅限於北美和歐洲。

這些年來亞馬遜以租賃和採購並行的方式組成機隊，Planespotters.net 資料顯示，目前機隊共有 75 架飛機，包括 767 廣體客改貨機和 737 窄體飛機，另外有 4 架 ATR 72 渦輪螺旋槳飛機即將到貨。這些貨機由 Atlas Air 等第三方承包商執飛。

新冠肺炎打亂全球供應鏈後，亞馬遜開始租下國際航班，把貨物載到美國。一開始主要載運中國工廠生產的防疫用個人裝備，但隨著疫情持續的時間拉長，而貨機和貨船依然一位難求，亞馬遜決定繼續租賃貨機。這項業務和 Amazon Air 分開運作，因此也幫其他公司載運貨品。

未來如果亞馬遜可以在太平洋定期載貨的國際飛機，這家電商巨擘可能停止租賃國際航班。

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