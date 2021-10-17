〈台股風向球〉美科技股反彈 電子族群領頭收復萬七在望

在台積電法說報喜的助攻下，台股上周五強彈，帶動指數周漲 140 點，周線連 2 紅，法人認為，隨著上周五道瓊指數強彈多達 534 點，那指和費半更是分別強彈 1.73%、3.08%，加上外資普遍上修台積電目標價，本周電子族群開局偏多看待，有助引領大盤再度收復萬七大關。

法人說明，市場上對通膨疑慮的負面情緒略見鈍化，美國債務上限議題也延到 12 月，加上大盤技術線型轉強、融資浮額降至波段低點，預料本周台指期結算行情不會差，但仍須提防中國限電隨時可以再拋新訊息，再加上恒大事件尚未完全平息，均可能對市場造成動盪。

籌碼面來看，融資浮額清洗過後，集中市場融資餘額已降至 6 月中旬以來新低，券資比更創 4 月以來新高，有助醞釀短線軋空行情。

儘管上周外資在集中市場合計賣超 85.86 億元，不過，內資持續進行抄底回補，投信續買超 41.19 億元，自營商買超 3.63 億元，內資對後市仍不看淡。

而外資過去一周雖賣超聯電、友達、中鋼和日月光投控等大型權值股，但也加碼金控股包括新光金、台新金和國泰金，台積電同獲近 1.9 萬張的買盤，一旦外資回頭，大盤將更增添向上力道。

技術面上，永豐投顧則分析， 從周 K 線走勢來看，台股連 2 周收紅，也同樣留長下影線，逐漸打出底部，若觀察日線，周五長紅超越 10 月 8 日高點，短期形成 W 底，短中線有利。

從國際環境來看，永豐投顧認為，美股情勢混沌，所幸過去困擾美股的債務上限已被推遲到 12 月，市場也逐漸對 QE 縮減有共識，標普 500 和 NASDAQ 周線已是連 2 紅，而本周有不少大型業者將公布財報，預期有利。