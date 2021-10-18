本週操盤筆記：蘋果線上特別活動、科技股財報登場、Fed經濟褐皮書

本週重點國際財經大事包括：蘋果線上特別活動、科技股財報登場、Fed 經濟褐皮書，其中市場最為關注蘋果線上特別活動。

本週操盤筆記 (1018-1022)

1. 蘋果線上特別活動：

台北時間週二 (19 日) 凌晨 1 時，蘋果 (AAPL-US) 召開線上特別活動，市場預期蘋果將發表 14 吋、16 吋 MacBook Pro 筆電，並搭載新一代 M1X 晶片和 Mini LED 螢幕。

2. 科技股財報登場：

美股財報季已正式開跑，上週美國金融股交出亮眼成績單，再次驗證當前美股企業獲利前景向好，並驗證經濟基本面復甦態勢強勁。

本週美國科技股也將開始公布財報，包括特斯拉 (TSLA-US)、IBM (IBM-US)、Lam Research (LRCX-US)、Netflix (NFLX-US)、英特爾 (INTC-US)、Snap (SNAP-US) 等都將公布財報。

3.Fed 經濟褐皮書：

週四 (21 日) 聯準會 (Fed) 將公布經濟褐皮書，市場關注，Fed 是否將在最新褐皮書中對通膨前景作出進一步展望，因當前美股市場最主要的憂慮，即為高通膨現況正侵蝕美股企業獲利。

而先前 Fed 也已承認，美國高通膨率將比原先的還要持續一段更長時間，但相信高通膨狀況將在 2022 年逐步放緩。

4. 中國 GDP：

週一 (18 日) 中國將公布 Q3 GDP 年增率與季增率表現，市場預期，中國 Q3 年增率將落在 5.0%，比前值 7.9% 將大幅放緩。

據美媒《CNBC》先前追蹤 13 家機構對中國 2021 年 GDP 之預測值，其中 10 間機構自 8 月來陸續下調預估，平均預估全年成長 8.2%，比先前預測中值下調 0.3 個百分點。