償債能力變差 穆迪一口氣下調多家中資開發商信評

國際信評機構穆迪下調多家開發商信評或展望，包含富力地產（2777-HK）、中國奧園（3883-HK）、祥生控股集團（2599-HK）、佳兆業集團（1638-HK）、合生創展集團（754-HK）、陽光城、綠地控股等。被下調的開發商在中國的營運規模不小，反映出信用品質惡化的現象正在大型開發商中漫延。

易居研究院指稱，這波下調評等大部份都以流動性和償債能力為出發點，客觀上也要求開發商需要改善這類指標的水準。而信評被下調也顯示，雖然近期政策方面存在調整的空間，但是從市場行情好轉到企業財務好轉，是有時間落後的情況。

從開發商本身來說，需要持續加速建案的銷售，以改善現金流狀況。而對於各開發商舉債的情況來看，各個開發商之間的差異會有明顯地不同。第四季銷售業績改善明顯的開發商，後續舉債的機會將增多。而業績改善不明顯的開發商，則會顯得比較被動。

因為有機會買下恒大物業逾半數股份而聲名大噪的合生創展集團，穆迪並未調降其評等，保持在 B2 的等級，但將其評等展望從穩定調整至負面。暗指未來財務結構沒有改善，下調評等的機率大增。

另一方面，穆迪將佳兆業評等由 B1 下調至 B2，且將評等列入負面觀察。穆迪預計，佳兆業在未來 6～12 個月流動性將變差，增加融資風險，且其在未來 12～18 個月內是否有足夠現金流償還所有到期的離岸債券有著不確定性。

至於富力地產評等也由 B2 下調至 B3。評級下調反映出富力地產的流動性較差，再融資風險偏高。該公司有大量的債務將在未來 6～12 個月到期，且在目前融資環境緊俏的情況下，該公司取得的離岸融資能力正在下滑。

