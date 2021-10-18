股市堅挺、日圓持續走弱 關注美國房屋相關經濟指標等

股市堅挺，日圓持續走弱

上週因美國違約的風險消退，以及美國經濟指標等原因，導致股市行情堅挺、原油價格上漲。而日本因與其他國家（美國、英國等）的經濟政策的方向不同，所以在外匯市場中延續上週疲軟走勢。

【美元指數、S&P500（CFD）、美國公債殖利率（10 年、2 年）、原油（CFD）黃金（CFD）的變化】

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】



美國公債殖利率，因在 FOMC 會議記錄中明示有可能會在 11 月中旬或 12 月中旬收緊寬鬆政策等，導致短期殖利率持續上漲，而長期殖利率因生產者物價指數低於市場預測等，過度的通脹擔憂消退，趨勢比較低迷。

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近 5 週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】



整體上與過去 5 週相比延續上漲趨勢，但是，長期殖利率相對來說趨勢比較低迷，而短期殖利率緩慢上漲。

【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D 圖）】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

關注美國房屋相關指標等、以及中國 GDP、歐洲 PMI 初值等

這週美國將會發佈舊屋銷售數量、營建許可數量等房屋相關經濟指標，以及工業生產等數據。如果數據強勁的話，將會推動美國的早期加息預測，有可能會支撐美元上漲。

除此之外，中國的 GDP、歐洲的 PMI 初值等經濟指標也將會成為市場焦點。

另外，也需要注意原油等資源的價格變動以及中國恆大集團相關報道等。

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場，日圓延續前一週走勢，全面疲軟。另外，美元、歐元也處於弱勢，相對來說紐元、澳元、加元等資源國家貨幣堅挺上漲，可以看出市場偏好風險。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中也可以看出，日圓的弱勢比較突出，加元與澳元走強。



【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

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近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場

上週的美國股指 CFD，在前期雖然受挫下跌，但是後期連續反彈。

歐洲市場

歐洲股指 CFD 持續走強。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲的股指 CFD 整體堅挺上漲。

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤主要貨幣對之間的相關性來看，日圓以外的主要貨幣兌美元的相關性較強，走勢比較相近。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

日圓因與前一週一樣，全面疲軟，所以美元 / 日圓、日圓交叉盤之間的相關性整體上都較強。



【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

上週的主要貨幣對與美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）中，US500 除了與美元 / 日圓、日圓交叉盤的走勢相近以外，與 EURUSD、GBPUSD、AUDUSD 的相關性較強，可以看出，因股市上漲導致日圓、美元走弱。



【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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