緯創砸百億元進駐前鎮科技園區攻車載 五年內年產值上看550億元

經濟部加工出口區管理處今 (18) 日表示，代工大廠緯創 (3231-TW) 通過取得前鎮科技園區約 1.04 公頃建廠用地，預期初期將投入逾百億元自建地下 2 層、地上 9 層廠房，作為集團全球車載及工控面板製造燈塔工廠，也預期未來五年內年產值將達 550 億元，創造 7000 個就業機會。

經濟部加工處處長楊伯耕表示，近期持續加速園區更新，除執行前瞻計畫 24 億元特別預算更新前鎮科技園區 4.17 公頃老舊廠房外，更騰出拆除老舊廠房約 1.04 公頃建廠用地，並由緯創取得投資進駐資格，預期將深化園區車載與關鍵零組件產業群聚，並帶動相關供應鏈 1000 億元週邊效益。

緯創近年也響應政府擴大投資台灣政策，計畫將高雄作為集團發展車載及工控面板重鎮，繼日前取得日本顯示器 JDI 台灣子公司高雄晶傑達 100％股權後，再取得前鎮科技園區 1.04 公頃建廠用地，緯創表示，未來將運用集團內外部資源，拓展顯示模組附加價值 (LCM+) 產品商機。

因應高科技產業聚落發展，經濟部指出，前鎮科技產業園區已啟動第二階段更新計畫，目前規劃將拆掉五棟老舊廠房，由加工區作業基金投資約 120 億元，計畫期程從 2022 至 2036 年共 15 年，計畫自償率達 100%，預期完成後，總樓地板面積由原先 4 萬 4360 平方公尺增加為 24 萬 4570 平方公尺，開放更多新廠商進駐投資。