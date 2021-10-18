 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

緯創砸百億元進駐前鎮科技園區攻車載 五年內年產值上看550億元

鉅亨網記者劉韋廷 台北
緯創砸百億元進駐前鎮科技園區攻車載，五年內年產值上看550億元。(圖:經濟部加工處提供)
緯創砸百億元進駐前鎮科技園區攻車載，五年內年產值上看550億元。(圖:經濟部加工處提供)
Tag
緯創車載經濟部高雄前鎮JDI工控

經濟部加工出口區管理處今 (18) 日表示，代工大廠緯創 (3231-TW) 通過取得前鎮科技園區約 1.04 公頃建廠用地，預期初期將投入逾百億元自建地下 2 層、地上 9 層廠房，作為集團全球車載及工控面板製造燈塔工廠，也預期未來五年內年產值將達 550 億元，創造 7000 個就業機會。

經濟部加工處處長楊伯耕表示，近期持續加速園區更新，除執行前瞻計畫 24 億元特別預算更新前鎮科技園區 4.17 公頃老舊廠房外，更騰出拆除老舊廠房約 1.04 公頃建廠用地，並由緯創取得投資進駐資格，預期將深化園區車載與關鍵零組件產業群聚，並帶動相關供應鏈 1000 億元週邊效益。

緯創近年也響應政府擴大投資台灣政策，計畫將高雄作為集團發展車載及工控面板重鎮，繼日前取得日本顯示器 JDI 台灣子公司高雄晶傑達 100％股權後，再取得前鎮科技園區 1.04 公頃建廠用地，緯創表示，未來將運用集團內外部資源，拓展顯示模組附加價值 (LCM+) 產品商機。

因應高科技產業聚落發展，經濟部指出，前鎮科技產業園區已啟動第二階段更新計畫，目前規劃將拆掉五棟老舊廠房，由加工區作業基金投資約 120 億元，計畫期程從 2022 至 2036 年共 15 年，計畫自償率達 100%，預期完成後，總樓地板面積由原先 4 萬 4360 平方公尺增加為 24 萬 4570 平方公尺，開放更多新廠商進駐投資。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
緯創3231
強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow

相關新聞