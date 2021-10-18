〈光寶科法說〉Q3純益季減24% 前三季賺近半股本 已超越去年全年

光寶科 (2301-TW) 今 (18) 日召開法說，公布第三季財報，受提列預期信用損失、業外評價損失等因素影響，單季獲利季減 24%，每股純益 1.33 元，不過，前三季稅後純益達 113.8 億元，年增 42%，每股純益 4.9 元，已賺贏去年全年。

光寶科第三季營收 418.64 億元，季增 3%，年增 1%，毛利率 19.3%，季減 0.4 個百分點，年增 0.3 個百分點，營益率 8.4%，季減 0.9 個百分點，年減 1.2 個百分點；稅後純益 30.8 億元，季減 24%，年增 1.2%，純益 1.33 元。

光寶科前三季營收 1202.6 億元，年增 4%，毛利率 19%，年增 1.1 個百分點，營益率 7.8%，年增 0.6 個百分點；稅後純益 113.8 億元，年增 42%，每股純益 4.9 元。

光寶科指出，第三季營業費用先行提列 3.96 億元預期信用損失，主要是路燈標案應收帳款逾期所致，同時啟動債權保全程序，若不含此筆損失，營益率將來到 9.2%；業外也認列北美智慧電視品牌 Vizio 持股評價損失約 6 億元。

光寶科前三季光電部門占整體營收 21%，受惠 LED 光耦合器與感測模組需求穩定成長，及電動車充電產品出貨放量，營收年增近 2 成；雲端及物聯網部門前三季營收占比 27%，主要受惠雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統、AI 智慧居家設備電源產品等出貨成長帶動，累計營收年增 1 成；資訊及消費性電子部門營收佔比達 52%。