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光寶科4萬張庫藏股執行完畢 10月起啟動員工持股信託

鉅亨網記者林薏茹 台北
光寶科總經理邱森彬。(鉅亨網資料照)
光寶科總經理邱森彬。(鉅亨網資料照)
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光寶科庫藏股信託

光寶科 (2301-TW) 今 (29) 日公告，庫藏股執行完畢，已於集中交易市場買回共 4 萬張股票，佔總發行股數比率 1.7%，執行率 100%，回購總金額為 24.3 億元，每股平均買回價格 60.74 元；光寶科並將從 10 月起啟動員工持股信託。

光寶科從 8 月 17 日起執行買回庫藏股，今日執行完畢，執行庫藏股期間股價上漲近 1 成，今日受大盤重挫拖累，股價一度衝高至近 3 個月高點後回落，小跌 0.15%，收 64.4 元。

為激勵員工及提升員工向心力，光寶科董事會決議 7 月 30 日至 9 月 29 日，於集中交易市場預計買回 4 萬張股票，買回的庫藏股將轉讓予員工。

光寶科並於 10 月起啟動員工持股信託，員工持股資金已交付信託，將自集中交易市場定期購股，台灣員工均得依個人意願選擇參與，以定期定額自提金，加上公司每月提撥定額的獎勵金，長期持有光寶股票。

光寶科總經理邱森彬表示，公司正積極招募光、機、電、通訊、散熱、軟 / 韌體到系統整合等領域的優秀人才，強化整合能力，提高對客戶的附加價值；今年分別實施庫藏股與員工持股信託二大計劃，提升整體員工持股比重，是為邀請同仁成為股東，長期參與和共享公司經營成果。
 

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