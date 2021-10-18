聯合再生今年底將有30MW太陽能案場掛表貢獻營收

根據教育部統計資料，目前全國有 1261 所學校無室內運動場地，聯合再生能源 (3576-TW) 積極參與地方基礎建設，已完成全台最大太陽能風雨球場，規模約 2MW，預計月底掛表，截至今年底，將有約 30MW 的太陽能案場掛表，並貢獻營收。

展望 2022 年，聯合再生表示，將以開發太陽能系統並長期持有維運為方向，再開發約 300MW 的台灣案場，未來將為公司貢獻穩定的電費收入。另外，聯合再生將在台南建置約 4.6MWh 的儲能設備，投資金額約 1.2 億元，預計 2022 年第一季動工。

聯合再生指出，開展第二階段任務至今已有顯著成績，台灣政府標案部分得標率約 6 成，並已取得 230MW 左右的標案，其中包括台灣自來水公司、台南停車場及高雄旗津生命紀念館等約 30MW 標案，將在今年底掛表併網，其他如全台各地方公有房舍標案等約 100MW，將在明年陸續併網，預計每年可帶進約 7.2 億元的售電收入。

總統蔡英文在雙十國慶上宣示 2050 年淨零排放目標，台灣將持續進行能源轉型政策，聯合再生積極響應政府政策，預計 2022 年開發 100MW 的漁電共生太陽能案場，並於地層下陷地區及不利耕作農地開發約 200MW 左右的太陽能案場，全年總計應可開發 300MW 的太陽能案場，對台灣綠能做出貢獻。

隨著淨零排放及碳中和成為趨勢，間歇性再生能源對能源供給的占比也越來越大，儲能系統在調節電力平滑輸出及減少對電網衝擊有極為重要的角色，台電規劃 2025 年電池儲能系統參與輔助服務的容量目標將達 1000MW。

聯合再生表示，有鑑於綠色能源的使用最佳化，致力於建構儲存能源的完整方案部分，今年一舉拿下台電最大的儲能系統裝置標案。目前，聯合再生將於台南自建大型儲能設備，規劃儲能設備規模為 4.6MWh，預計投入 1.2 億元。此系統將配合配合台電電網，參與日前輔助服務市場，將在 2022 年第一季開始建置，預計第二季完工。