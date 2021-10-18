志強-KY越南兩廠區階段性復工達50%

製鞋廠志強 - KY(6768-TW) 今 (18) 日發布重大訊息指出，位於越南境內的志雄廠廠區，預計 10 月 20 復工到 3100 人，約等於先前員工人數的 50%，而先前志強 - KY 的志中廠，已獲准恢復產能 50%。。

志強 - KY 主管指出，在越南的志雄廠、大華廠、大河廠、志中廠及志寧廠，原配合越南當地防疫規定停工到 10 月初才陸續申請，這段停工期間估影響產能 66%。

志強 - KY 越南志雄廠將在 10 月 20 日起恢復生產，先前已先恢復 4% 約 300 名人力生產。

志強 - KY 主管說，手中掌握訂單狀況仍維持，志強 - KY 也在審慎分階段復工，以趕上客戶的需求。

越南台商指出，目前胡志明市疫苗覆蓋率最高，對生產線管制鬆綁速度也最快，但是台商在胡志明市以外地區生產線復工狀況，復工速度仍緩慢。

志強 - KY 主管指出，越南廠生產線因疫情封鎖而停工期間，部分員工已返回鄉間避疫，儘管目前管制放鬆，但部分地區爲控制疫情，仍不准人員跨區移動，造成人員返回工廠的交通障礙；此外，疫情反覆，部分員工也恐怕回生產線後遭到封鎖，遲遲不願返回工作崗位。