〈美股早盤〉科技股財報本周接力登場 美股開盤走低 特斯拉漲逾2%

科技股財報本周開跑，美股周一 (18 日) 開盤走低，道瓊開盤跌逾 200 點，隨後跌勢收斂。截稿前，道瓊工業指數跌逾 130 點或 0.4％，那斯達克綜合指數跌 0.1％，標普 500 指數跌 0.3％，費城半導體指數跌逾 0.3％。

大型銀行上周為美股財報季寫下強勁開局，本周 Netflix(NFLX-US)、特斯拉 (TSLA-US)、IBM(IBM-US)、英特爾 (INTC-US) 等科技股，以及嬌生 (JNJ-US)、P&G(PG-US) 和聯合航空 (UAL-US) 等企業將接力發布財報。

Refinitiv 訪調分析師預計，標普 500 指數盈餘估較去年同期成長 32%。

中國公布第 3 季經濟增長年增 4.9%，增幅較第 2 季的 7.9% 大幅放緩，在官方大力整頓不動產和科技業之際，能源危機和供應鏈瓶頸持續繼續對中國經濟增長帶來威脅。

另外，隨著油價繼續上揚，市場對通膨加劇的擔憂遲遲未消散，這強化了央行最快明年升息的預期，並帶動短期利率上揚。

截稿前，5 年期美公債殖利率升至 1.172%，30 年期美公債殖利率下滑至 2.043%，利差收窄使美債殖利率曲線趨平，10 年期美債殖利率也回升至 1.617％。

個股消息面，蘋果 (AAPL-US) 將於台北時間周二 (19 日) 凌晨召開線上特別活動，升級版的 MacBook Pro 可望亮相，外界預期新一代 MacBook Pro 將採瀏海設計。蘋果開盤小跌 0.9％。

截至台北時間周一 (18 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 138.31 點或 - 0.39%，暫報 35156.45 點

那斯達克綜合指數下跌 16.02 點或 - 0.11%，暫報 14881.15 點

標普 500 指數下跌 11.02 點或 - 0.25%，暫報 4460.25 點

費半後下跌 12.38 點或 - 0.37%，暫報 3302.01 點

台積電 ADR 下跌 0.51% 至每股 114.27 美元

10 年期美債殖利率上升至 1.606%

紐約輕原油上漲 1.51％ 至每桶 83.52 美元

布蘭特原油上漲 1.00% 至每桶 85.71 美元

黃金下跌 0.02% 至每盎司 1767.90 美元

美元指數上漲至 93.96

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Zillow(Z-US) 早盤下跌 9.62％，至 85.83 美元。

因房屋需求大增導致業務量難以負荷，美國線上不動產交易平台 Zillow 表示將暫時停止收購房產，並盡快為已簽訂合約的房屋賣家處理購買事宜。

迪士尼 (DIS-US) 早盤下跌 2.48％，至 172.07 美元。

巴克萊 (Barclays) 分析師周一將迪士尼股票評等自「增持」下修至「中性」，目標價自 210 美元調降至 175 美元，稱串流服務 Disney + 的增長前景已顯著放緩。

飛利浦 (PHG-US) 早盤下跌 3.88％，至 42.85 美元。

荷蘭皇家飛利浦 (Royal Philips) 公司周一公布最新財報，受大規模產品召回行動和晶片荒打擊，飛利浦 Q3 同店銷售額下滑 7.6%，在供應鏈問題影響下，該公司下修全年成長與獲利前景。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月工業產出月增率報 - 1.3％，預期 0.2%，前值 0.4%

美國 9 月工業產出月率意外下滑 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:00 公布美國 10 月 NAHB 房產市場指數，預期 75，前值 76

華爾街分析：

Evercore ISI 董事長 Ed Hyman 認為，貨幣政策刺激、消費者資產淨值飆升、經濟重啟以及庫存重建的滯後效應，有可能為明年的經濟增長帶來提振效果，此外，供應鏈問題有望緩解，未能在今年獲得滿足的需求也將在明年實現，工資提升也將帶動消費者收入。

Brooks Macdonald 首席投資長 Edward Park 稱，中國疲軟的數據提醒著人們，中國經濟恐失去成長動能，同時也凸顯出全球能源危機、供應鏈困境等問題是如何滲透並侵蝕全球經濟增長。

貝萊德 (BlackRock) 首席固定收益策略師 Scott Thiel 認為債市已過度定價 Fed 升息的消息。該公司預計，Fed 將在 2023 年首度升息，並稱目前美國經濟仍有擴張空間，只是殖利率並未反映出這點。