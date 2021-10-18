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外資低點布局長榮2.9萬張 大賣群創、聯電各超過2萬張

鉅亨網記者林薏茹 台北
外資低點布局長榮2.9萬張 大賣群創、聯電各超過2萬張。(圖：AFP)
外資低點布局長榮2.9萬張 大賣群創、聯電各超過2萬張。(圖：AFP)
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外資三大法人台股

台股今 (18) 日受到貨櫃三雄持續破底，加上電子雙雄開高走低，獲利了結賣壓出籠，下跌 75.73 點，收 16705.46 點。外資現貨大買金融股，並逢低承接長榮 2.9 萬張，但大舉調節群創超過 2.4 萬張、聯電 2.3 萬張。

觀察法人籌碼，外資今日持續加碼 32.84 億元，連三買；投信持續賣超 6.34 億元；自營商買超 2.55 億元，三大法人共買超 29.01 億元。

期貨方面，外資增持空單 1343 口，空單未平倉口數增至 19002 口；投信回補空單 141 口，空單未平倉口數降至 3665 口；自營商增持多單 168 口，多單未平倉口數增至 13283 口。

外資今日買超集中在金融股，大買新光金 6.6 萬張，開發金 2.5 萬張，中信金、台新金、元大金分別逾 1.1 萬張，兆豐金 9665 張，國泰金、合庫金、第一金也獲敲進逾 4000 張。

貨櫃三雄近來股價頻破底，外資逢低承接，大買長榮 2.9 萬張、萬海 4190 張，也買超新興 5716 張、慧洋 - KY 4397 張，同步買超傳產股中纖 1.4 萬張、華新 6629 張，和桐、中鋼各逾 3000 張；電子股宏碁 6140 張，昇貿、佳世達、英業達、鴻海、廣達各超過 2500 張。

外資賣超方面，大舉調節群創 2.4 萬張、聯電 2.3 萬張、大同 1.9 萬張。各賣超塑化族群華夏、亞聚、永光，電子股廣宇、日月光投控，運輸族群陽明、華航逾 4000 張，鴻準、彩晶、欣銓等電子股逾 3000 張。

法人指出，若美股科技股釋出優異財報，股價轉強後，台股電子股有機會帶動大盤走高；近期大盤估維持震盪整理，反彈不追高，後續若震盪拉回都可逢低布局。

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