〈台股盤前〉蘋果新品登場、台指期夜盤翻紅 力拚收復月線

台股昨 (18) 日受晶圓雙雄、航運族群走弱拖累，指數開高走低，終場下跌 75 點，月線關卡得而復失，美股四大指數則在指標科技股財報公布前夕、蘋果新品發表會帶動下，僅道瓊收跌，台指期電子盤也翻紅上漲 86 點，台股今日短線可望力拚站穩月線關卡。

美股四大指數 18 日漲多跌少，僅道瓊下漲 36.15 點或 0.1%，收在 35258.61 點，標普 500 指數上漲 15.09 點或 0.34%，收 4486.46 點，那斯達克上漲 124.47 點或 0.84%，收 15021.81 點，費城半導體指數也上漲 24.37 點或 0.74%，收在 3338.78 點。

盤面關注焦點，蘋果第二場秋季新品發表會登場，推出搭載 MiniLED 的 14 吋、16 吋 MacBook Pro 筆電，也可選配蘋果新一代自研晶片 M1 Pro 或 M1 Max，同時蘋果也推出 AirPod 3、HomePod mini 新品，可望帶旺台積電、鴻海、廣達、富采等供應鏈營運。

鴻海昨舉行科技日，共展出 Model C、Model E、Model T 等三款車，展現鴻海在電動車硬體成果，預計明後年將接力秀出電動車軟體和半導體實力，其中，Model C 預計 2023 年在台上市，售價將在新台幣百萬元以內，鴻海也宣布將成立軟體研發中心，規劃 3 年內再招募千名以上的軟體研發工程師。

台灣東洋去年爭取德國 BNT 新冠疫苗台灣代理權破局後，總經理施俊良、重症醫療事業群副總經理屈志源等 26 人遭爆內線交易，昨日東洋也召開董事會解任施俊良，並由董事長林全接任總座一職。

國內疫情趨緩、旅運需求復甦，指揮中心再放緩防疫指引，台灣高鐵也宣布將自 11 月 8 日起再增班，每周共將提供 1016 班次旅運服務，並同步回復自由座，正式恢復本土疫情爆發前的班次水準，第四季營運動能可期。