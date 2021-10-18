豐田未來10年斥資34億美元赴美設廠 專注電動車電池研發與生產

日本汽車龍頭豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 周一 (18 日) 宣布將赴美投資設廠，預計 2030 年前投資 34 億美元 (約 3,800 億日圓) 於電動車電池研發與生產作業。

豐田透過聲明表示，新廠料 2025 年起投產，剛開始將集中於混合動力車電池生產作業，預計將帶來 1,750 個工作機會。此外，該公司還將與子企豐田通商 (Toyota Tsusho) 合作成立新公司，赴美設廠的電池產能以及新公司的場址、業務結構將於後續公布。

一位發言人稱，這項投資將專注於電池項目，不會用來強化汽車組裝能力。

豐田上月宣布一項全球生產計劃，宣布 2030 年前將投入 1.5 兆日圓於電動車和混合動力車電池研發與生產作業，同時預計，2030 年電動車將佔該公司美國銷量近 70%，遠高於目前的約 25%。

北美豐田汽車 (TMNA) 執行長 Ted Ogawa 表示，這項投資有助於為美國消費者帶來更平價的電動車，除了讓環境、消費者受惠之外，同時也為美國創造就業機會。

豐田計畫在 2030 年於全球銷售 800 萬輛電動車，包含 200 萬輛純電動車 (BEV) 和燃料電池電動車 (FCEV)，並預計 2030 年前在美國銷售 150 萬至 180 萬輛電動車。