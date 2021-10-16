美國放寬旅遊禁令 11/8開放完全接種疫苗旅客入境

美國白宮周五（15 日）宣布，從 11 月 8 日起將解除已完全接種疫苗的外國旅客入境限制，並要求所有陸運或搭機入境旅客須有接種證明，其中搭機前往美國旅客還須出示 3 天內的陰性篩檢證明，以及提供接觸史。

最新規定不僅適用於搭飛機入境美國的外國旅客，也適用白宮在本周二（12 日）宣布開放加拿大與墨西哥陸運入境的旅客，然而未接種疫苗者仍禁止入境美國。

受此消息影響，美國航空業、飯店業、郵輪業股票全面上漲，聯合航空 (UAL-US) 早盤漲 1.16%、美國航空 (AAL-US) 漲 2.62%、達美航空 (DAL-US) 漲 1.18%，希爾頓全球酒店集團 (HLT-US) 漲 2.6%、嘉年華遊輪 (CCL-US) 漲 1.37%。

美國旅遊協會（U.S. Travel Association）執行長 Roger Dow 在一份聲明中表示，白宮宣布 11 月 8 日解旅遊禁令對航空公司、旅遊業以及全球旅客來說至關重要。

這是美國自新冠疫情早期以來最大程度的限制鬆綁，過去美國前總統川普在 2020 年 1 月首次禁止來自中國的外國旅客入境，隨後擴展到其他數十個國家，但當時並未明確指出何時與如何評估禁令解除。

白宮在今年 9 月 20 日曾表示，計畫在 11 月初取消對 33 個國家的外國旅客的入境限制，包括中國、印度、巴西以及歐洲申根國家，但當時並未宣布確切的日期。

此外，美國對於完全接種疫苗者的定義是必須接種獲美國食品藥物管理局（FDA）授權，以及世衛組織（WHO）緊急使用清單認證疫苗，目前總共有 6 款，包括輝瑞 / BNT、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生、莫德納、中國國藥及科興疫苗，而台灣高端疫苗尚未獲國際認證。

不過，台灣未列入美國 33 個國家限制名單內，因此出入境美國並未受限。