寧德時代簽大訂 股價衝破600創新高

全球汽車電池龍頭寧德時代與美國商用電動汽車製造商 Electric Last Mile Solutions（ELMS）（ELMS-US）簽署電池供應協定，寧德時代將為其全電動商用車提供電池，並確保產能。協定內容提到寧德時代將提供 42 千瓦時的磷酸鐵鋰電池，並確保電池供應到 2025 年。

受到利多消息的帶動下，寧德時代 A 股開盤跳空開在每股人民幣 600 元之上，早盤盤中股價最高來到每股約人民幣 615 元，市值突破人民幣 1.4 兆元，超越招商銀行位居 A 股市值排行榜第三。

ELMS 創立於 2020 年，該公司於 9 月 20 日起生產 Urban Delivery 電動貨車，新車採用由寧德時代提供的磷酸鐵鋰 （LFP）電池與電池模組（CTP）相關技術。與其他電池中的鈷或鎳基陰極相比，LFP 的材料更加便宜和安全，且封裝技術更簡單。

據了解未來 ELMS 將繼續與寧德時代就電池領域進行合作，並將在 2022 年下半年推出第二款車型。

ELMS 發言人表示，兩家公司正考慮在美國合作建造一家電池廠，將生產的電池運送至 ELMS 印第安那州工廠組裝成電池模組。

ELMS 副財務長兼財務主管 Rob Song 則提到：「與寧德時代的合作是公司發展中重要的里程碑，以在極具挑戰性的供應環境中確保電池供應。使 ELMS 能夠保證在產品中持續使用這個值得信賴、可靠的車輛零件。」