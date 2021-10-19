國產攜手加拿大商導入碳礦化技術

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (19) 日宣布與 CarbonCure Technologies Inc. 戰略合作，導入全台首創碳礦化的混凝土創新技術，初期將在汐止廠與台南廠推動，預計 2 年內將擴大至 21 座廠區。

國產表示，CarbonCure 以化學方式，將從工業排放物捕獲的二氧化碳，轉化為奈米礦物質，並永久嵌入混凝土中，不僅提高混凝土的抗壓強度，使混凝土生產商能夠提高製造效率，也減少混凝土的碳足跡，共同倡議綠色混凝土科技。

目前國產全台有 28 座廠區，預計 2 年內會將 CarbonCure 碳礦化技術，推動到全台 28 座廠區中的 21 座，屆時每年將可回收可觀的二氧化碳，而透過這項合作國產也成為 CarbonCure 進入東亞市場的重要合作伙伴。

國產表示，預估與 CarbonCure Technologies Inc. 的合作，每一立方米的混凝土可望減碳達 17 公斤。不僅解決全球日益嚴重的碳足跡課題，也可為混凝土生產商和建築業帶來可持續性的獲利、以及建築項目中的開發商帶來如建構綠建築所獲得的獎勵等效益。

此外，國產所研發的綠混凝土成為全台第一家獲得內政部認證的廠商，研發的透水等 9 大高端混凝土，也不斷的應用在象徵海綿城市的透水混凝土步道；大溯源管理建構的國產安心建材履歷，也獲得整個營建產業響應，建築新案已經快突破 2000 案，在整體新建案中占比達 20%。