華爾街狼王：無節制印鈔將致美股碰壁

有「華爾街狼王」稱號的維權投資人艾康 (Carl Icahn) 周一 (18 日) 表示，現階段貨幣供給過剩和通膨壓力加劇，美國市場長期而言可能面臨重大挑戰。

艾康表示：「長期來看，我們肯定會碰壁，不論是現在的印鈔方式，還是陷入通膨的方式，我認真認為我們將經歷一場危機。環顧四周通膨已無所不在，我不知道長期而言該如何處理。」

聯準會 (Fed) 和國會自去年至今已釋放數兆美元的紓困與貨幣政策，刺激經濟免受疫情衝擊。在無限期量化寬鬆 (QE) 中，Fed 的資產負債表已增加逾 3 兆美元，美國政府已經撥款超過 5 兆美元的財政政策，以支持美國度過危機。

艾康未對此預言做出更多時間點預測，但他確信長期而言，市場總有一天會為這些政策付出代價。

在這些歷史性刺激政策支援下，標普 500 指數去年至今已迅速回補疫情的崩跌，並創下新高。今年該指數上漲逾 19%，現階段僅比 9 月初創下的高點低 1.4%。

巨大的貨幣供給一定程度上導致物價壓力上升。由於供應鏈中斷和需求異常強勁，美國 8 月通膨率創下 30 年來新高。Fed 關注的核心個人消費支出 (PCE) 價格指數較前月同期上漲 0.3%，較去年同期上升 3.6%。