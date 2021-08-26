傳三星拿下谷歌Pixel新機5G數據晶片大單 取得美國市場首勝

路透周三 (25 日) 引述消息人士報導，谷歌 (GOOGL-US) 即將問世的 Pixel 6 將採用三星電子的 5G 數據晶片，而非高通或聯發科產品，意味著三星在高通主導的美國市場首次拿下勝利。

谷歌 8 月初透露正在自行設計 Pixel 6 與 Pixel 6 Pro 的手機處理器晶片，降低對高通的依賴，不過高通仍將為價格較低的 Pixel 5A 提供晶片。日經 (Nikkei) 則在日前報導，谷歌自行設計的處理器將由三星代工。

如今消息人士表示，三星還將為谷歌提供 5G 數據晶片。

拿下谷歌 Pixel 新機數據晶片訂單對三星而言至關重要，這家南韓公司正和高通 (QCOM-US) 和聯發科 (2454-TW) 處於激烈競爭。

過去三星旗艦機的亞洲、歐洲版本主要採用三星自家 Exynos 數據技術，而美國版本的數據晶片則長期依賴高通供應。這主要是因為高通在 5G 毫米波傳輸中具有技術領先地位，迄今蘋果 (AAPL-US) 在內的美國各大智慧手機品牌都使用高通的 5G 數據晶片。

三星表示，自家新的數據技術能夠處理毫米波，谷歌也說，新手機將像之前版本一樣支援毫米波，但兩家都未提及替 Pixel 新機合作開發數據晶片。

研調機構 TIRIAS 首席分析師 Kevin Krewell 表示，贏得谷歌 Pixel 手機業務是三星首次向手機產業展示數據晶片製造能力的大好機會，三星從未把 5G 數據晶片出售給其他公司。

高通強調自身的技術領先優勢，除了支援毫米波外，高通的 5G 數據晶片內還包含其他技術讓傳輸更完善，光是一般數據晶片不足以支援手機中的毫米波。