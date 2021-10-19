〈台股盤後〉電子股人氣回籠大漲近200點 重回16900點

台股今 (19) 日電子三雄重掌多頭大旗，帶領電子股人氣回籠，成交比重攀升至 6 成，指數開高走高，一度漲超過 200 點，最高來到 16916 點，終場上漲 195.21 點或 1.17%，以 16900.67 點作收，攻克月線，成交量 2653 億元。

電子權值股方面，台積電尾盤站回 600 元關卡，上漲 1.69%；聯發科最高登至 900 元，終場收在 898 元，上漲 3.57%；聯電開低走高，也有逾 2% 漲幅；台達電、日月光投控、矽力 - KY、環球晶、大立光均收紅，助攻大盤上攻。

鴻海科技日推出 3 款原型電動車，不過股價開高震盪走低，終場小跌 0.46%，以 107 元作收；不過電動車概念股走強，二極體廠強茂、德微、朋程衝上漲停；麗清、車王電、元創精密也亮燈；胡連、錩新、廣華 - KY、東陽、健策、同致也拉出逾半根漲停。

鴻家軍表現也不俗，光鋐、中揚光、榮創收漲逾 3%，天鈺、臻鼎 - KY、榮炭、鈺緯也有超過 2% 漲幅。

美系外資認為，在載板層數、技術持續升級趨勢支持下，價格趨勢可望優於預期，加上 ABF 與 BT 載板需求佳，預期載板三雄獲利可期，激勵欣興、景碩攻上漲停，南電也大漲逾 9%。

蘋果舉辦秋季第二次新品發表會，首度推出搭載 Mini LED 面板的 MacBook Pro 筆電，富采為 Mini LED 晶片主要供應商，今日股價也上漲逾 3%，其他供應鏈包括瑞儀、雙鴻、GIS-KY、譜瑞 - KY 等均收漲 1-3%。

傳產方面，原物料股持續受到資金青睞，其中，紡織族群受惠抗凍劑原料 EG(乙二醇) 報價勁揚，利差提振放大，東聯大漲近 7%，南紡也有 4.5% 漲幅，中纖上漲逾 2%。

法人表示，台股今日股匯齊揚，電子股成交比重回到 6 成以上，推升指數站回月線，不過量能並未明顯擴增，市場追價力道弱，加上全球股市雜音多，能否維繫多頭氣勢，仍待觀望。