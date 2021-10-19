〈台股盤中〉電子股人氣回籠大漲200點 盤勢可望持續反彈

台股今 (19) 日受惠電子股人氣回籠、航運股走勢趨穩， 由 CCL、ABF 族群領軍上攻，加權股價指數早盤一度大漲超過 200 點，市場專家認為，以技術指標來看，台股反彈尚未結束，可望進一步挑戰季線及半年線。

台股今天開高走高，早盤以 16791.12 點開出，最高攻抵 16912.24 點，最低 16772.15 點，預估市場全場成交值為 2677 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股今天反彈站上月線，可望持續挑戰季線及半年線，今日人氣指標在車用電子及 ABF 相關個股，包含南電 (8046-TW)、欣興 (3037-TW) 及景碩 (3189-TW) 等走勢皆強勢 。

至於貨櫃航運三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) ，中場過後也展開急拉向上的格局，讓大盤穩定攻堅。

今天 大盤電子股成交比重達 63.26%，證券分析師張陳浩指出，台積電 (2330-TW) 第三季獲利狀況佳、第四季展望良好帶動下，股價技術線型完成了第二隻腳，股價走穩後，為大盤帶來漲升信心， 此外，包括蘋果發表新產品及鴻海 (2317-TW) 發表新電動車，都有助投資人信心增強。

證券分析師黃漢成說，雖然大盤目前仍以反彈視之，但是從技術指標而言，台股可望持續有向上反彈的空間。