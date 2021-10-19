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〈友達擴大投資〉昆山投資計畫獲投審會核可 高階筆電面板月產能上看4.7萬片

鉅亨網記者劉韋廷 台北
友達昆山投資計畫獲投審會核可，高階筆電面板月產能上看4.7萬片。(鉅亨網資料照)
友達昆山投資計畫獲投審會核可，高階筆電面板月產能上看4.7萬片。(鉅亨網資料照)
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友達昆山面板增資投審會經濟部IT筆電顯示器電競

面板大廠友達 (2409-TW) 昆山投資計畫今 (19) 日獲得經濟部投審會核准，將斥資人民幣約 39.95 億元 (約新台幣 171.83 億元)，向昆山子公司合資方購買全數股權，並以 3.84 億美元 (約新台幣 107.07 億元) 增資昆山子公司，進一步提升 LTPS 筆電面板月產能，估可望從現階段 2.7-2.8 萬片，擴增 7 成至 4.7 萬片。

友達表示，因應疫後市場對高階 IT 面板需求不減，計畫向昆山子公司合資方江蘇昆山開發區建設集團公司購買全數股權，待股權交易完成，將持有友達昆山 100% 股權，持續擴大高階筆電、曲面顯示器等面板布局。

友達近年強化高值化面板布局、降低消費性電視面板比重，觀察今年第二季電視營收比重已降至 26%，估第三季將再低於 26%，友達也預期今年全年電競筆電面板出貨將較去年翻倍成長。

經濟部投審會表示，考量友達對昆山廠具備經營獨立及自主性，加上未來將 100% 具昆山廠完全控制力，主要前瞻研發均在台灣，昆山廠則定位為代工廠、無生產技術移轉疑慮，因此核准此案。

另一方面，投審會今也核准新加坡商 SOLAR UNITED 以新台幣 5.63 億元投資設立凱陽綠能控股，泰金寶電通以 2.7 億美元 (約新台幣 75.2 億元) 對外投資英屬維京群島 LOGISTAR，經營電子產品和通訊產品及其零組件批發業務，以及凱基銀行以人民幣 7.4 億元 (約新台幣 32 億元)，增資中國投資事業等。

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