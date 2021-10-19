蔚華科旗下華證插旗美國矽谷 搶食海外驗證商機

半導體設備代理商蔚華科 (3055-TW) 今 (19) 日宣布，旗下子公司華證將前往美國矽谷設立營運據點，就近服務全球第一大晶片產業聚落。

蔚華科指出，華證此次進軍美國，是自 2018 年前往中國後，再進一步開發的海外市場，由於美國在晶片設計、IDM、半導體設備製造，市占率均超過全球 50%，每年也有眾多新創公司誕生，主要產業聚落即位於舊金山灣區的矽谷。

華證總經理林正德表示，此次前往美國，不僅是考量市場商機，而是在全球供應短缺的情況下，突顯半導體業仰賴國際協作必要性，進而推動華證揮軍美國，就近服務客戶。

林正德補充，台灣晶圓代工與封測在全球半導體產業中擁有最大的市佔率，美國晶片設計公司也與台灣供應鏈合作，華證則可提供可靠度驗證與失效分析服務，未來將以美國接單，臺灣驗證的模式達成高效溝通與實驗協作。

華證也為迎接國內外半導體市場的高階晶片研發需求，持續擴大產能與驗證能量，今年引進多種高階機台，適用於高速運算晶片的產品，如可靠度驗證機台 HPB-4B，以及靜電防護測試機台 MK-4 等，致力於提供客戶一站式晶片驗證服務，有效縮短客戶產品開發推進市場的時間。