GlobalFoundries公布IPO定價區間 目標估值250億美元

美國晶圓代工廠 GlobalFoundries(格芯；格羅方德)周二 (19 日) 公布 IPO 發行價區間，計畫自 IPO 過程中籌資 26 億美元，並尋求約 250 億美元的目標估值。

早在今年 8 月，路透社就率先報導 GlobalFoundries 遞交美國 IPO 申請的消息，該公司計畫在那斯達克證交所掛牌，股票代碼為「GFS」。

根據申報文件，GlobalFoundries 將 IPO 發行價定於每股 42 美元至 47 美元區間，並計劃發行 5,500 萬股，按區間上限計算，GlobalFoundries 可望自本次 IPO 募集約 26 億美元資金，若將超額配售選擇權 (Greenshoe Option) 涵蓋在內，則 GlobalFoundries 估值可能約 251 億美元。

上述文件還稱，作為 GlobalFoundries 母企，阿布達比政府的主權基金穆巴達拉投資公司 (Mubadala Investment Co) 將出售 2,200 萬股，並持有 89.4% 的股權與投票權。

貝萊德 (BlackRock) 與富達投資 (Fidelity) 旗下基金，再加上 Koch Strategic Platforms、Columbia Management Investment Advisers 和高通 (Qualcomm) 在內等公司的附屬企業，已承諾在本次 IPO 中投資 10.5 億美元，銀湖投資 (Silver Lake) 也同意以私募方式買入價值 7,500 萬美元的股票。

自 2018 年以來，GlobalFoundries 營收節節下滑，但隨著全球晶片需求在過去一年暴增，GlobalFoundries 營收成長出現強勁反彈。

GlobalFoundries 在上述文件預計，第 3 季營收料年增 56% 至 17 億美元，位於預測區間上緣。