加州港口塞船創新高 聯合太平洋鐵路也加入24小時營運

儘管美國總統拜登上週宣布洛杉磯港將加入長堤港，提供全天候營運，但勞動力短缺對全球供應鏈造成嚴重破壞，本週初美國南加州塞船紀錄仍創下新高，聯合太平洋鐵路公司也加入 24 小時運轉行列。

上週三 (13 日) 美國總統拜登宣布，洛杉磯港將加入長堤港，提供全天候營運，以紓解貨櫃堆積如山的狀況，還要求私營企業加緊腳步，協助政府在年底購物旺季前解決供應鏈問題。

截至週一 (18 日) 根據南加州海事交易所數據，長堤港和洛杉磯港外共有 157 艘貨船在洛杉磯和長堤港的港口正在排隊等待卸貨，創下歷史新高。

加州港口塞船創新高 (圖片：AFP)

美西大港塞港問題未解，美東擁塞潮也浮現，美國第三大貨櫃港口薩凡納港 (Port of Savannah) 也開始出現海上大塞車，有近 24 艘船大排長龍、無法入港。

週二白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 表示，供應鏈問題有進展，聯合太平洋鐵路公司 (UNP-US) 正在加入洛杉磯和長堤港口的行列，開始 24 小時運作。

莎琪指出：「洛杉磯和長堤港口附近的美國貨櫃轉運設施 (ICTF) 將日夜不停營運，協助運送積壓的貨櫃。」

莎琪解釋：「全美各地的人們訂購的貨物越來越多，人們有更多的錢消費，他們的薪資上漲了，更多的人比一年前工作。港口之間的情況有所不同，但從統計數據來看，其中一些港口吞吐量因此增加 20% 到 30%。」

美國零售商和白宮已向消費者發出嚴厲警告，敦促消費者盡早購買佳節禮物，以免向隅。

金融市場評論員 Scott Shellady 表示：「政府試圖招募休產假或陪產假的人來幫助港口工人短缺的問題，但卡車司機仍然短缺。」

美國運輸部長布塔朱吉 (Pete Buttigieg) 表示，由於需求爆表和零售暴增，加劇了供應危機，貨櫃船塞港問題等供應鏈危機將持續到明年，拜登政府將評估各個解決方案以解除瓶頸危機。

安聯 (Allianz) 首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian ) 表示，年末佳節購物季許多商品將會短缺，人們將看到更高的物價，這一切都需要時間才能解決。