Fed鮑爾被爆去年美股暴跌前賣股票 專家：不像內線交易 

最新揭露資料顯示，聯準會 (Fed) 主席鮑爾去年 10 月從個人帳戶賣出多達 500 萬美元股票，而道瓊工業指數當月暴跌。此報導正逢鮑爾連任的敏感時機，雖然符合監管機關制定的道德準則，但時機和金額受矚目，替 Fed 官員炒股風波再添話題。

最新資訊來自央行成員回覆金融市場交易問券的內容。The American Prospect 周一報導，鮑爾在去年 10 月 1 日賣出金額介於 100 萬到 500 萬的 Vanguard Total Stock Market Index fund(VTI) 股票，有一些交易則沒有提供確切日期。道瓊去年 10 月暴跌近 6% 或 1600 點，寫下疫情爆發以來最重跌幅。

鮑爾從私募界出身，據推算，他的身價介於 2000 萬到 5500 萬美元。

一名發言人表示，鮑爾的個人投資交易符合央行規定並經政府道德準則官員批准，某些交易之所以沒有具體日期，是因為報告允許把例行再投資交易等事項合併申報。

眼前正逢白宮評估是否任命鮑爾連任 Fed 主席的關鍵時間點，而美國總統拜登預料秋季會決定。

Fed 先前已有卡普蘭 (Robert Kaplan)、羅森格倫 (Eric Rosengren) 兩名聯準銀行總裁都因股票交易爭議離職，後來又爆出副主席克拉里達 (Richard Clarida) 趕在去年 2 月 Fed 暗示降息之前，把 100 萬到 500 萬美元資金從債券基金，轉進股票基金。

爭議接二連三爆出，雖然都符合央行道德準則，但外界壓力仍促使鮑爾上個月宣布徹查。

美國民主黨參議員華倫 (Elizabeth Warren) 本月初要求，美國證券交易委員會 (SEC) 應調查 Fed 高階官員的個人財務投資是否違反內線交易。民主黨進步派議員希望鮑爾明年 2 月做完這任就下台。

專家：不像內線交易

但 Cronerstone Macro 全球政策研究部門主管 Robert Perli 說，鮑爾沒有類似其他 Fed 同事的問題，「股市一周內下跌 5.6%，發生在鮑爾賣股的 23 天後，如果有人可以準確預測市場、甚至提早 23 天料中，請讓我知道。」

哈佛大學經濟政策教授 Jason Furman 也不認為鮑爾去年的交易有爭議，他甚至用圖表說明，鮑爾賣掉股票錯過了哪些報酬。

彭博專欄作家 John Arthurs 指出，在去年賣股之前，鮑爾 9 月曾召開例行會議、8 月在央行年會發表重要演說，都抱持相當鴿派的立場，這理應讓他熱中買進、而非賣掉股票。

根據 Predictlt 網站，賭盤顯示的鮑爾連任機率周一從 79% 降至 64%，Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 獲任命的機率保持在 21%，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 從 5% 提高為 10%。

Arthurs 說：「這是一場危險的遊戲，無論明年 Fed 主席由誰出任，都將有艱難的決策和溝通挑戰要克服。過往不乏市場錯估 Fed 新任主席的例子。雖然 Fed 下任主席有很多好人選，但取代鮑爾的門檻應該要很高。賣掉指數型基金並非取代他的正當理由。」