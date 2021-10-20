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大摩看好SpaceX潛力 預言馬斯克身價破兆 

鉅亨網編譯余曉惠
大摩看好SpaceX潛力 預言馬斯克身價破兆  (圖:AFP)
大摩看好SpaceX潛力 預言馬斯克身價破兆  (圖:AFP)
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特斯拉馬斯克兆美元SpaceX產業全球產業星鏈Starlink

馬斯克已靠特斯拉 (TSLA-US) 成為全球首富，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 一名分析師認為 SpaceX 才是讓他身價突破 1 兆美元的關鍵。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 說，這家尚未上市的太空探索公司「挑戰了所有已知可能事物和時間架構，包括火箭、推進器和支援的基礎設施。SpaceX 逃離地心引力.... 誰能追得上？」

彭博億萬富豪指數顯示，馬斯克目前身價 2414 億美元，而根據本月初次級市場售股資訊，SpaceX 雖然估值達到 1000 億美元，但目前僅占馬斯克總資產不到 17%。

Jonas 看好 SpaceX 估值在最樂觀情況下可達到 2000 億美元，理由為這是集多產業於一身的公司，橫跨太空基礎設施、地球觀測、深度太空探索等。在所有業務當中，星鏈 (Starlink) 衛星通訊是拉抬 SpaceX 估值的最大功臣。據估計，馬斯克擁有 SpaceX 一半股權。

先前也有分析師看好馬斯克身價能突破 1 兆美元，但都是依據特斯拉的股價表現做出預測。

近期特斯拉股價擺脫年初的陰霾，光是周一勁揚逾 3%，就讓馬斯克身價增值 66 億美元。特斯拉周二下跌 0.67% 至每股 864.27 美元，該公司預定美股周三盤後公布第 3 季財報。

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