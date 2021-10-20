【遠東商銀】中國房產債務擔憂消退，人民幣升勢猛烈！

◆USD/JPY

隨著美國聯邦儲備理事會 (FED) 收緊政策的預期被消化，且市場現在正在提高對其他國家政策將正常化的押注，推升風險貨幣相關的全球短債收益率上漲幅度相對高於美國，引發部分美元的獲利賣壓；此外，世界第二大經濟體中國的工廠活動急劇放緩和貿易瓶頸，在供應和需求方面都對亞洲造成衝擊，並給全球復甦帶來新的風險，使得國際貨幣基金組織 (IMF) 大幅下調亞洲今年的經濟增長預估至 6.5%，並警告稱新一波 COVID-19 感染、供應鏈中斷和通脹壓力對經濟前景構成下行風險，升高投資人相關日圓避險買盤，推低美元兌日圓下跌至 113.87 低點。

美國商務部公布 9 月房屋開工下降 1.6%，年率為 155.5 萬戶，且因原材料及勞動力嚴重短缺，建築許可減少 7.7%，年率為 158.9 萬戶，均遜於市場預期，數據支撐了第三季經濟成長大幅放緩的預期，不過日本缺乏統一的疫苗接種護照制度，加上檢測能力受限，這些正威脅到在年底關鍵時期重新開放經濟的雄心，若重新開放經濟不順利，恐令新任首相岸田文雄將付出高昂代價，支撐美元兌日圓回升至 114.39 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 114.00-20，阻力於 114.60-80。

◆EUR/USD

周二公布澳洲央行 (RBA)10 月會議記錄顯示，RBA 預期本季經濟將重返增長，儘管仍強調不預期在 2024 年之前升息，但隨著經濟復甦及通膨壓力，投資人對 RBA 加息的預期增強。與此同時市場對房地產巨頭中國恆大的債務問題蔓延的擔憂有所緩解，對於中國能控制其房地產市場疲態的希望提振了全球股市，支撐澳元等風險貨幣走升；此外，法國央行總裁維勒魯瓦德加洛表示，法國經濟活動應能在今年年底前回到疫情前水平，並預計中國恆大問題不會帶來雷曼兄弟倒閉那樣的影響，支撐歐元兌美元自 1.1606 低點上漲。

歐洲央行 (ECB) 管委暨芬蘭央行總裁雷恩指出，歐元區通脹飆升基本上是暫時性的，ECB 傾向於不反應過度，另外 ECB 首席經濟學家連恩表示，市場對未來利率的預期與 ECB 的指引不符，即在通脹穩定於 2% 前，不會加息，使得歐元兌美元自 1.1669 高點下跌。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1570-90，阻力於 1.1630-50。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 總裁貝利近日指出， BOE 將不得不採取行動以應對英國不斷上漲的能源成本，這是貝利迄今為止發出最明確的加息信號，使得投資人預期 BOE 可能會在 11 月升息，支撐英鎊兌美元自 1.3720 低點上漲；不過英國首相約翰遜發言人表示，目前國內感染情況上升到自夏季放寬封鎖限制以來的最高水平，英國政府正在對新冠感染水平不斷上升保持非常密切的關注，打擊英鎊走勢，兌美元回跌自高點 1.3833 走低。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3740-60，阻力於 1.3800-20。

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