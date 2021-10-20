〈東元新品發表〉電動車動力系統明年首季放量 2023年貢獻營收

東元 (1504-TW) 今 (20) 日在台灣國際智慧移動展展示自主研發的電動車動力系統 T Power+，可配合車廠不同需求設計 150kW-250kW 的馬達功率模組，預計明年首季量產、2023 年開始有營收貢獻。

董事長邱純枝表示，東元擁有 DMIT(設計製造在台灣) 車用動力系統能力，除了自主設計，還導入功率模組化及連結智慧監控，開發出電動車動力系統 T Power+，期望為國產電動車供應鏈打下最高規格的基礎。

東元 T Power + 系列擁有降低噪音、降低漏磁、降低轉矩漣波等技術，馬達採用中鋼高性能規格電磁鋼片，具備高效率、輕量化、模組化、高強度等特性，能滿足長時間於高速行駛的需求。

另外，驅動器則擁有彈性化、高功率密度和高可靠度等特性，除了可以應用於電動大客車與大型貨卡車，也可延伸至其他場域應用，如電動渡輪、電動農用機、港口電動無人搬運車等。

總經理連昭志提到，看好未來全球電動載具商機，加上國內政府積極推動電動巴士並提供補助，整體電動車商機非常龐大，預計電動車動力系統 T Power + 最快明年第一季進入量產、2023 年業績將大幅提升。

邱純枝強調，東元是目前台灣製造商唯一取得 DMIT 產創計畫的動力系統廠商，不但支持國產化政策，今年 T Power + 可配合電巴車廠完成整車測試，明年量產上市，加速實現電動車供應鏈在地化目標。