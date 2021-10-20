〈焦點股〉產能吃緊+漲價效應 導線架三雄齊揚

中國限電加劇導線架產能吃緊，三雄已於 10 月起調漲報價，隨著第三代半導體需求轉強，英飛凌、安森美等 IDM 廠將全力衝刺出貨，可望為導線架廠第四季營運添增助力，今 (20) 日在買盤進駐下，順德 (2351-TW) 股價直奔漲停，達 156.5 元，創波段新高，長科 *(6548-TW) 勁揚站回百元關卡，界霖 (5285-TW) 盤中也大漲近半根停板。

中國執行能耗雙控政策掀起缺料危機，導線架供不應求，三雄已經調整新一波報價，以反映成本上漲，順德南投新廠將於年底投產，受惠漲價效應，第四季營運可期，今天在資金追捧下，順德股價攻上漲停，達 156.5 元，創波段新高，午盤成交量能超過 1.4 萬張。

長科 * 盤中勁揚近 5%，最高來到 103 元，為 1 個半月以來新高；界霖同樣大漲近半根停板，最高衝上 122 元，量能明顯增加。

界霖蘇州廠 9 月底因應中國限電，停工約 5 個工作天，不過，9 月合併營收達 5.3 億元，月增 3.2%，年增幅 48.4%，創歷年同期新高；第三季營收 16.15 億元，季減 1.5%，年增 62.1%，改寫單季次高；累計前三季營收 47.07 億元，年增 53.3%，再創同期新高紀錄。

在產能滿載及漲價助益下，長科 * 9 月營收 11.29 億元，月增 1.7%，年增 29.66%，連續 5 個月創新高；累計第三季營收達 33.29 億元，季增 8.41%，年增 38.61%，改寫單季新高。