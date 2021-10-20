 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

台股價跌量縮 券商9月獲利縮水37%

鉅亨網記者郭幸宜 台北
台股價跌量縮 券商9月獲利縮水37%。(鉅亨網資料照)
台股價跌量縮 券商9月獲利縮水37%。(鉅亨網資料照)
Tag
券商台股成交量

台股 9 月價跌量縮拖累券商經紀與自營業務獲利表現，全體券商 9 月稅後純益 54.61 億元，較前月減少 37%；累計前九月稅後純益 824.43 億元，仍較去年同期增加 1.23 倍。

證交所表示，台股 9 月成交值降至 5.99 兆元，較前月減少 26%，導致券商經紀業務單月稅後純益僅 57.86 億元、月減 24.5%；而大盤盤勢下挫也讓自營部位評價損失增加，單月稅後純益 2.19 億元，較前月大減 91%。

不過承銷業務部分，受惠於 9 月競拍得標手續費收入與包銷證券評價利益較多，帶動券商承銷業務獲利增加，單月稅後純益 5.48 億元，較前月大幅增加 4.59 倍。

不過，由於今年以來在交投熱絡挹注下，推升台股持續高檔整理，因此前九月全體券商稅後純益 824.43 億元，較去年同期增加 455.47 億元，仍較去年同期增加 1.23 倍。

觀察核心業務表現，主要仍以經紀與自營業務為主，其中經紀業務前九月稅後純益 706.54 億元，較去年同期增加 1.07 倍；自營業務前九月稅後純益 222.05 億元，較去年同期增加 3.2 倍。另外，承銷業務前九月稅後純益 39.31 億元，仍較去年同期增加 67.35%。

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow

相關新聞