台股價跌量縮 券商9月獲利縮水37%

台股 9 月價跌量縮拖累券商經紀與自營業務獲利表現，全體券商 9 月稅後純益 54.61 億元，較前月減少 37%；累計前九月稅後純益 824.43 億元，仍較去年同期增加 1.23 倍。

證交所表示，台股 9 月成交值降至 5.99 兆元，較前月減少 26%，導致券商經紀業務單月稅後純益僅 57.86 億元、月減 24.5%；而大盤盤勢下挫也讓自營部位評價損失增加，單月稅後純益 2.19 億元，較前月大減 91%。

不過承銷業務部分，受惠於 9 月競拍得標手續費收入與包銷證券評價利益較多，帶動券商承銷業務獲利增加，單月稅後純益 5.48 億元，較前月大幅增加 4.59 倍。

不過，由於今年以來在交投熱絡挹注下，推升台股持續高檔整理，因此前九月全體券商稅後純益 824.43 億元，較去年同期增加 455.47 億元，仍較去年同期增加 1.23 倍。

觀察核心業務表現，主要仍以經紀與自營業務為主，其中經紀業務前九月稅後純益 706.54 億元，較去年同期增加 1.07 倍；自營業務前九月稅後純益 222.05 億元，較去年同期增加 3.2 倍。另外，承銷業務前九月稅後純益 39.31 億元，仍較去年同期增加 67.35%。