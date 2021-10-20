精英總經理許志宏請辭 董座鍾依文暫代

大同 (2371-TW) 集團旗下精英 (2331-TW) 高層人事再傳異動，今 (20) 日公告總經理許志宏因生涯規劃請辭，總座將由董事長鍾依文暫代，而許志宏是今年 6 月底才回鍋接任總座，短短不到四個月時間就請辭，引發外界議論。

精英今年以來高層人士多次異動，先是前董座林郭文艷在 4 月底以個人因素請辭董座，時任總經理楊龍光也申請在 4 月底退休，當時董座、總座分別由詹文男接任、陳峙枬暫代，後來隨著精英 7 月底召開股東會選出新任董事名單後，董座正式由鍾依文接手，總經理則延攬時碩 (4566-TW) 前執行長許志宏回鍋擔任。

由於許志宏曾任精英總經理，外界看好其對精英營運相對熟悉，將有助精英營運發展，因此，今日無預警請辭也格外引起外界關注。

營運方面，精英主要為主機板、迷你電腦、筆電等電腦週邊產品代工，今年受惠遠距商機延續，需求維持高檔，隨著下半年遞延訂單陸續出貨，加上第四季將有充電樁、儲能事業新品放量出貨，法人預期，精英全年營收可望重回 300 億元大關。

精英 9 月營收 31.94 億元，月增 7.6%、年增 19.6%，創下近 38 個月新高，第三季營收 83.92 億元，季增 12.9%、年增 21.4%，創下近三年單季新高，累計前三季營收則達 223.37 億元、年增 16.8%。