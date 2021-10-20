進泰前9月每股稅前賺15.06元 北越新廠本季試量產

進泰電子 (3465-TW) 今 (20) 日公布 9 月自結，稅前盈餘為 5645 萬元，月增 2.48%，每股稅前賺 1.76 元，前 9 月稅前盈餘 4.84 億元，年增 22.68 倍，每股稅前盈餘 15.06 元；進泰越南北寧新廠預計第四季進入試量產，第一階段將聘用 600 名員工。

進泰第三季進入產品銷歐美旺季，單季營收 8.48 億元，創新高，季增 5.89%，年增 3.4 倍，單季稅前盈餘 1.78 億元，也創新高，季增 9.05%， 年增 3.67 倍，單季每股稅前盈餘 5.52 元。

進泰在越南北寧省新建生產線，原訂 9 月起營運規劃也受疫情影響向後展延 3 個月，進泰預估，在疫情獲控制的前提下，越南進泰將第四季投入試量產。

進泰在越南北寧省新建生產線，先前在設備進駐、員工招聘都採取高規格防疫，越南新產能原預計 9 月起逐步開出，目前建物、設備等硬體設施完工，越南全境卻遇上變種病毒人侵，當地政府嚴格限制人流活動，進泰越南北寧省新廠的投產也受影響，進泰預估，越南境內疫情獲控制，第四季進入試量產，第一階段將聘用 600 名員工。

進泰上半年稅後純益 2.89 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 9 元。