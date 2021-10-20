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SEDEX 2021半導體大展10/27首爾開幕 三星等237家廠商參展

鉅亨網編譯陳達誠
SEDEX 2021半導體大展10/27首爾開幕 三星等237家廠商參展 (圖片：AFP)
SEDEX 2021半導體大展10/27首爾開幕 三星等237家廠商參展 (圖片：AFP)
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韓國SEDEX半導體大展首爾COEX三星SK海力士半導體AI人工智慧晶圓代工大數據元宇宙自動駕駛

據《韓聯社》報導，韓國半導體產業協會 (Korea Semiconductor Industry Association，KSIA) 20 日表示，「SEDEX 2021」半導體大展將於 10 月 27 日至 10 月 29 日期間，在南韓首爾 COEX 展覽中心開幕。規模歷年最大，將有三星、SK 海力士等 237 家廠商參展。

今年的 SEDEX 2021 半導體大展，共有 237 家從事半導體材料、零件、製造裝置、設計、設備等的企業參展，規模達 600 個攤位、是歷年來最大。該展覽的主辦單位為大韓民國產業通商資源部，主管單位為 KSIA。

三星電子的展出內容包含了 AI 人工智慧、資料中心、電子設備、行動裝置等四個解決方案，新一代的半導體產品是展出重點。三星在展出期間也將舉辦名為「Samsung Insight Talk」的活動，預定由該公司的記憶體部門、晶圓代工部門、系統 LSI 部門來介紹半導體技術和願景。

SK 海力士方面也會在展覽期間介紹 AI、大數據、元宇宙、自動駕駛這類與第四次工業革命有關，主要產業所使用的半導體記憶體產品，來強調其重要性。

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