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國巨10/27召開法說 市場關注四大焦點

鉅亨網記者彭昱文 台北
國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)
國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)
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國巨被動元件鴻海

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (20) 日公告，將在 10 月 27 日召開法說會，並說明第三季營運狀況，預計除財報及公司展望外，市場也將聚焦被動元件市況跟庫存、中國限電政策對產業的影響，以及跟鴻海 (2317-TW) 合作進度等重點。

國巨 9 月營收略優於市場預期，第三季營收也達到市場預測高標；但第四季進入淡季，加上盤點庫存影響，營運估將季減，雖然法人先前預估衰退幅度在個位數內，但在晶片缺貨、手機、筆電終端市場出現雜音下，國巨展望能否如原先預期成為觀察重點。

此外，外資最近出具報告，認為明年被動元件受到庫存調整影響，需求恐因此放緩，國巨對被動元件市場的看法以及庫存天數，更是眾所矚目的焦點；而中國實施雙控以及限電政策，雖然國巨並未因此受到影響，但從產業供給來看，公司如何解讀，也是外界關注。

另一方面，國巨的重要合作夥伴鴻海，近期在電動車、半導體都有所動作，國巨與鴻海合作的進度更新，以及雙方合資的國創半導體進展，也引人注目。

而國巨今日也公告，以每股 60 元，取得富邦 (丙特) 金融特別股 5000 張，總交易金額 3 億元，國巨表示，投資目的為收取現金股利。

國巨在 8 月中公告，董事會決議擬以不超過 5 億元，取得富邦 (丙特) 金融特別股最多 8333 張，今日公告實際取得 3000 張。

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