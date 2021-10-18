全運會首納電子競技項目 華碩、宏碁大搶電競商機

110 年全國運動會首次將電子競技納入正式運動項目中，品牌大廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 也搭上電競熱潮，贊助推動並建立電競生態圈，華碩旗下 ROG 玩家共和國就是本屆全運會官方唯一指定硬體品牌，宏碁電競品牌 Predator 掠奪者則贊助台北市城市電競代表隊。

華碩表示，今年全國運動會電子競技項目，將由新北市政府教育局、臺北城市科技大學電腦與通訊工程系共同舉辦，旗下 ROG 玩家共和國是本屆賽事唯一指定硬體品牌，提供賽事電競主機 Powered by ASUS、電競螢幕 TUF Gaming VG279Q1R，以及周邊電競耳麥、電競滑鼠、電競滑鼠墊、機械式電競鍵盤等。

華碩開放平台業務處總經理鐘偉剛表示，ROG 玩家共和國深耕各類活動與賽事，很榮幸可以成為本次官方賽事唯一指定硬體使用電競品牌，未來將持續支持電競產業長期發展。

此外，宏碁也宣布旗下電競品牌 Predator 掠奪者贊助臺北市城市電競代表隊—臺北熊讚電競戰隊，為首度與城市電競代表隊合作，宏碁指出，近年積極投入電競相關產業，旗下電競品牌 Predator 掠奪者更長年贊助校園電競賽事及活動，希望藉此培育更多電競潛力新秀。

營運方面，華碩、宏碁受惠終端零售通路商庫存水位偏低，加上電競、商務需求強勁，筆電出貨維持高檔，華碩 9 月品牌營收更首度突破 500 億元大關，達 532.47 億元，第三季營收也衝上 1300.92 億元，單月、單季雙寫新猷，宏碁第三季營收也達 811.34 億元、年增 1.4%，創下近 7 年同期新高。