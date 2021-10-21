港口營運商ICTSI示警 供應鏈混亂恐進一步擴大

港口運營商 ICTSI 周三 (20 日) 表示，由於卡車短缺等物流難題對供應鏈造成壓力，再加上貿易復甦帶動運量提升，全球供應鏈中斷恐將持續相當長的一段時間。

總部位於菲律賓的港口營運商 International Container Terminal Services(ICTSI) 主管 Christian Gonzalez 表示：「我認為至少在港口與陸地上，供應鏈危機將會持續相當長的一段時間，特別是在美國，形勢會很嚴峻。」

Gonzalez 說，這種混亂的局面將會持續一段時間，而且不是透過增加更多貨輪就能解決的，這只會使塞港情況更加惡化。

近月來，疫情與塞港問題影響貨輪與貨櫃供應，再加上防疫期間，消費者對零售商品需求激增，使各地陷入嚴重的供應鏈瓶頸，當中又以美國等大型零售市場最為嚴重，目前仍有數十艘貨輪因受困加州洛杉磯港與長堤港外而無法卸貨。

Gonzalez 說，大規模的理貨需求使各地港口備感壓力，連帶影響聖誕節前的物流高峰，與此同時，國際航運公司正在運量更大的航線上積極部署貨櫃。

不過，Gonzalez 仍對公司明年前景感到樂觀，預計貨運量將保持穩定。

ICTSI 在亞洲、中東與南美洲等多個地區的港口經營貨櫃運輸，為世界十大港口運營商之一，今年上半年的總計貨櫃運輸量為 545 萬 TEU，較去年同期高出 14%。