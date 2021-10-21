惠普2022年展望優預期、宣布加發股利 盤後大漲5%

PC 大廠惠普 (HP) 周三 (20 日) 發布 2022 會計年度展望，儘管供應鏈問題可能延續到明年上半年，但每股獲利預估優於分析師預期，並看好營收繼續成長，同日宣布加發股利，激勵盤後股價大漲 5%。

惠普 (HPQ-US) 表示，2022 年度不計部分項目的每股獲利將介於 4.07 至 4.27 美元，高於分析師預估均值 3.78 美元。

惠普財務長 Marie Myers 並預期，長期營收將以「偏低個位數」成長，而分析師曾預估惠普未來四年的年營收將下滑。

惠普預期 2022 年度產生至少 45 億美元自由現金流，目前計劃百分之百回饋給股東，代表年度股利將提高 29% 至每股 1 美元。

惠普股價周三盤後大漲 5%、突破 30 美元，稍早收低 0.97%，報每股 28.59 美元。該股今年截至周三收盤累計上漲 16.3%。

惠普主要對手戴爾 (DELL-US) 在 9 月也發布優異財測和股東回饋計畫，預測接下來到 2026 年的年營收將以 3% 到 4% 速度成長，並宣布執行 50 億美元庫藏股計畫。

針對席捲各行各業的缺料等狀況，執行長 Enrique Lores 預測，供應鏈問題將延續到至少 2022 年上半年，目前惠普正和供應商簽訂長期協議，希望在這樣的大環境下安然度過。

根據顧能 (Gartner) 和 IDC 的統計，全球 PC 第 3 季出貨量增加 1% 到 4%，但惠普在兩份報告中的出貨量都下滑，甚至把 PC 界龍頭地位讓給聯想，同期間聯想、戴爾和蘋果出貨量成長。Lores 把第 3 季出貨量下滑歸咎兩大趨勢——零組件供應短缺碰上桌上型 PC 需求激增。

和許多 PC 同業一樣，惠普正努力說服投資人相信疫情期間的需求不會隨辦公室和學校重新開放而消失。

Lores 表示，惠普正把產品組合重心轉向高利潤品項，且辦公室閒置一年多之後，需要升級硬體，企業需求將弭補消費者減少的買氣。

此外，惠普的印表機事業正轉向訂閱服務，不再像過去只有一次性裝置銷售的收益。該公司也積極開發 3D 列印市場，並把觸角延伸到 PC 周邊產品，針對電玩玩家推出滑鼠和耳機。

財務長 Myers 預估，PC 周邊、遊戲和軟體服務將帶動明年之後的營收成長，而包括遊戲、周邊、快速墨水、工業繪圖、3D 列印和職場解決方案在內的營收，在 2022 年度就能超越 100 億美元。