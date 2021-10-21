陸系手機擴大導入OLED 毅嘉軟硬板新品明年放量 毛利率將向上

毅嘉 (2402-TW) 除了車用硬板布局見成效，近期更替陸系手機客戶開發 OLED 軟硬結合板，本季開始小量試產，預計明年放量，且該產品毛利率高於平均，將推升明年整體毛利率優於今年。

毅嘉過去主要為該陸系客戶提供手機軟板，隨著該陸系客戶積極將旗下全系列手機導入 OLED 螢幕，軟硬板需求大幅提升，毅嘉也將部分既有手機軟板產線增加硬板。

毅嘉 OLED 手機軟硬結合板已在本季開始少量出貨，估手機營收比重有望從目前的 4%，提升至 5-10%，加上產品毛利率高於平均，也比車載產品高，有望帶動明年毛利率成長。

毅嘉表示，陸系客戶雖然手機布局受阻礙，但仍不放棄手機市場，儘管產品明年放量出貨，營收比重相對車用還是較低，營收貢獻不會太顯著，主要是優化產品組合，帶動獲利表現。

展望後市，毅嘉認為，儘管車載、車用組裝訂單能見度高，但受到缺料影響，第四季營運持平第三季，明年缺料有望緩解下，加上手機新品挹注，營收將優於今年。

毅嘉第三季營收 16.1 億元，季減 2.25%、年增 4.27%；累計前 9 月營收 48.68 億元，年增 30.46%。

毅嘉第三季稅前盈餘 8672 萬元，季增 32.5%，年減 30.5%；前三季稅前盈餘 2 億元，年增 57.82%，每股稅前盈餘 0.65 元，超越去年全年。