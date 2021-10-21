〈房產〉桃園Q3成交房價漲幅高居北台灣之冠

市調機構統計，今年第三季北台灣新成屋、預售屋成交價格持續走強，多數縣市房價上漲，且北市、桃市、基市與新竹縣市等四個都會區房價均改寫歷史新高，而桃園成交均價並以每坪 25.8 萬元，季增 2.4%，年增 8.4%，漲幅都居冠。

住展指出，桃園因外來客持續推升住宅需求，但賣方供給量卻銳減逾 2 成，建商案源儲備不足拚命以高價標地，導致各區房價普遍跳漲，不管是青埔，或是 A7 住展指出價格通通漲個不停。

住展研發長何世昌分析，在外部環境方面，由於國內外銷出口成長力道強勁，成為支撐經濟成長，再加上通膨繼續升溫刺激國人置產需求，整體有利於房市發展。而在內部環境上，今年供給緊俏的問題懸而未解，以及預售屋實價登錄助漲房價效應正快速發酵當中，建商與中古屋主都比高不比低，售價愈墊愈高，預料第四季房價將會易漲難跌。

住展統計，北台灣第三季各縣市新建案房價年漲幅約 6.2％，較第二季平均年漲幅約 6.1％高出約 0.1 個百分點，續創 2018 年房市反彈以來最大漲幅。何世昌分析，雖然房地合一稅新制上路後，短期投機客買盤退出市場，但因剛性與置產需求仍強，新建案市場價量齊揚，漲價潮全面啟動。

統計顯示，台北市第三季新成屋、預售屋成交房價每坪 93.7 萬元，季漲幅約 1.1％，已連續七季上漲，並創下歷史新高紀錄，較 2014 年最高點的 每坪 92.9 萬元高出 8000 元。若與去年同期相比，則每坪上漲 6.1 萬元，年漲幅擴大至 7％。

住展指出，北市近期仍以蛋白區房價漲勢較為凌厲，如大同、南港、內湖等地漲幅較大，且以二房型單價上衝力道較強。

而新北市第三季新成屋、預售屋房價為每坪 42.5 萬元，比第二季上漲約 1.9％，價格也連續七季走高，距歷史高點每坪 42.9 萬元僅一步之遙；近一年來，新成屋、預售屋房價每坪上漲 2.2 萬元，年漲幅約 5.5％。

何世昌指出，新北市與台北市相同，蛋白區漲勢勝過蛋黃區。像板橋、永和、新莊等一線行政區，近來房價雖然已漲不少，但仍未突破前波高點，而林口、淡水、鶯歌等地卻突破天際；主要原因，應與一線區域大坪數市場積弱不振有關。

而在桃園、基隆與新竹縣市，則呈現蛋黃、蛋白多線齊漲的景況。基隆第三季新成屋、預售屋房價漲至每坪 22.1 萬元，連兩季創歷史新高，季增約 1.8％、年增約 4.7％。桃園第三季房價升至每坪 25.8 萬元，季增約 2.4％、年增約 8.4％。新竹第三季新成屋、預售屋成交房價再衝高到每坪 24.7 萬元，連續三季改寫新高價，季增約 2.1％、年增約 7.4％。