〈房產〉台中水湳近3000坪大型建地將以底價113.5億元標售

台中地產交易熱絡，建商包括皇翔建設 (2545-TW)、達麗 (6170-TW)、華建 (2530-TW)、總太 (3056-TW) 今年陸續加入獵地行列，商仲 CBRE 世邦魏理仕受託辦理公開標售水湳文商段土地 2987 坪，標售底價 113.5 億元，換算每坪約 380 萬元，訂 12 月 28 日開標。

這筆重啟標案的台中市水湳經貿園區「文商段」12、13 地號 2987 坪大面積土地，CBRE 指出，位於 20 米經貿五路，建築高度限制為此區最高可達 160 米，已取得容積率近 800% 建照，基地面寬 160 米緊鄰 67 公頃中央公園，正對普立茲克大師作品綠美圖及臺中國際會展中心，距「水湳轉運中心」僅約 850 公尺，轉運中心未來將與機場捷運共構轉乘，目前水湳經貿園區內各重大建設尚未全部完工，但是中央公園第一排土地已被大型建商卡位。

CBRE 世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，中央公園第一排文商段土地是水湳最有價值的區位，獨特的地理位置，稀有大面積土地，搭配創新設計及高品質施工，能打造出世代傳承的理想之作與普立茲克名師大作相互輝映。

根據世邦魏理仕研究報告統計，台中市有中科及國際精密工業坐鎮、台商回流，產業經濟活絡加上人口紅利與民生需求，帶動購屋換屋需求，使原本已活絡的房市呈現穩定上漲趨勢。全台土地交易火熱，交易不斷，2021 第三季土地交易創記錄來到最高金額 929.7 億，次高為 2020 年第一季的 926 億元，統計至今年第三季，台中土地交易仍穩坐六都之首，而 2021 年第四季 10 月一開始，台中大型土地交易金額已達百億，可見投資人持續看好台中市場。

朱幸兒進一步表示，各大建商紛紛搶攻台中市場，除國泰建設、大陸建設、遠雄、興富發等大型北部建商外，北部上市建商皇翔建設亦揮軍台中，本月 6 日豪擲 77.5888 億元買下 2,895 坪土地，「插旗」台中，預計未來開發頂級辦公大樓。另外，上市公司總太地產集團，已在水湳中央公園第一排擁有兩塊土地，看好水湳經貿園區發展，今年 9 月 13 日，再度加碼以 27.5 億元買下水湳中央公園附近 1936 坪土地。

依據經濟部統計資料顯示，2021 年 Q1 台中市在公司登記家數成長數、商業新登記工廠家數及投資台灣三大方案家數等各項指標中，台中市穩據六都第一，另外 2021 年台中市人口遷入數亦為六都第一，在各項指標中，台中市具有優越經濟實力與成長動能，因此，除台中本地建商，北部大型建商也看好台中未來發展，不斷搶攻台中地產市場。

台中市土地最新成交的案件爲皇翔 10 月 6 日以總價 77.5888 億元購取得台中惠國段 182、186、186 地號商用土地，面積 2895.12 坪，換算每坪成交價格達 268 萬元。而總太地產集團，已在水湳中央公園第一排擁有兩塊土地，由於看好水湳經貿園區發展，於今年 9 月 13 日，再度加碼以 27.5 億元買下水湳中央公園附近 1936 坪土地。