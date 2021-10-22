晶片短缺衝擊！雷諾汽車全年減產規模預料擴大2倍以上

法國汽車大廠雷諾汽車 (Renault)(RNO-FR) 於 22 日表示，因受到全球性半導體短缺問題影響，該公司 2021 年的汽車減產將逼近 50 萬輛規模、是原本預估的 2 倍以上。但由於汽車價格上揚及成本壓縮等因素，在獲利方面維持原先預測不作調整。

雷諾汽車原本在 9 月上旬預估 2021 年的汽車產量將減少 22 萬輛，但是今 (22) 日公布的數字是先前預測的 2 倍之多。

路透社在本週稍早的報導當中，就曾經引述消息人士說法，提到雷諾在 2021 年的減產預測將遠遠超越原先數字。

該公司在 9 月底時的剩餘訂單，相當於 2.8 個月份的銷售數量，是近 15 年來的最高水準。

另一方面，雷諾 2021 年 Q3 的銷售成績當中，電動車 (EV)、插電式油電車 (PHV)、以及油電車 (HV) 的占比逾 31%。

雷諾預估該公司 2021 全年在歐洲當地的二氧化碳排放量將會達標。

此外，雷諾汽車 2021 年 Q3 的全球銷量雖減少 22.3%，但由於汽車價格上揚的緣故、營收只減少 13.4%，金額報 89.9 億歐元。