雙A報喜 宏碁Q3 Chromebook市占衝第二 華碩9月輕薄筆電奪冠

品牌雙 A 營運報捷，宏碁 (2353-TW) 旗下 Chromebook 產品線第三季拿下全球 21% 市占，排名第二，華碩 (2357-TW)9 月則拿下台灣輕薄筆電 47% 市占居冠，同時在微軟系統筆電開機占比也突破 64%。

宏碁表示，根據市調機構 IDC 最新報告指出，旗下 Chromebook 第三季拿下全球 21% 市占，位居全球第二，其中，商務、教育型 Chromebook 市場成長強勁，第三季也分別在加拿大、西歐拿下 38%、32% 市占居冠，美國市場同樣維持前三大品牌。

宏碁進一步指出，全球在疫情影響下，人手一台電腦已成現代趨勢，宏碁旗下 Chromebook 已拓展至消費、零售、商用、教育等市場，今年進一步推出大螢幕 Chromebook 翻轉筆電，除通過軍規認證外，也採用康寧 (GLW-US) 大猩猩玻璃觸控板，可望滿足混合工作等多元需求。

華碩則表示，根據台灣微軟 9 月開機數報告，微軟系統筆電新設備用戶中，華碩拿下 64% 占比，居各品牌之冠，另一份報告則顯示，華碩輕薄筆電 9 月在台灣市場拿下 47% 市占率，領先第二名 3.3 倍，銷售成績亮眼。

展望第四季，雙 A 積極備戰購物節、年底銷售旺季，華碩就宣布升級全線 OLED 筆電機種，雙 11 購物節也將新推出兩款升級輕薄翻轉筆電，除搭載微軟最新 Windows 11 作業系統、英特爾 (INTC-US) 第 11 代 i7 處理器外，螢幕也獲得德國萊因、SGS 護眼認證，可望為營運再添動能。