全訊Q4營運攀峰 10/25轉上市

砷化鎵整合元件廠全訊 (5222-TE) 近年搭上國防自主商機，加上商用市場穩健成長，營運逐季成長態勢不變，展望第四季，全訊看好為傳統國防產品出貨旺季，營運將再優於第三季，攀上全年高峰，下周一 (25 日) 也將正式掛牌上市，每股承銷價為 104.49 元。

全訊是國內第二代、第三代化合物半導體製程的整合元件廠 (IDM)，擁有一座 4 吋晶圓廠，以砷化鎵 (GaAs)、氮化鎵 (GaN) 製程為主，市場聚焦國防軍用、5G 商用毫米波市場。

展望未來，全訊看好，國防訂單相對商用需求穩健，目前營收有近 8 成比重來自國防應用，隨著政府提前編列 2400 億元國防特別預算，將可望進一步取得多項國防標案，由於國防標案多需 3-5 年分階段交貨、認列，目前國防相關訂單能見度也已達 2024 年，評估在手訂單逾 25 億元。

5G 商用市場方面，全訊表示，以砷化鎵、氮化鎵研發生產的 5G 小型基地台、低軌道衛星毫米波 (mmWave) 功率放大器，目前已送樣國內外一線客戶進行測試，待驗證完成後，預期將成為營運第二大成長動能。

產能方面，全訊二廠擴建持續進行中，估年底設備到位後，明年首季開始放量生產，待新廠全產能開出後，估後段產能將較目前翻倍，年營收也可望一舉突破 20 億元大關。