〈何春盛開講〉台灣需彌補電動車人才斷層 攜生態系拓展國際市場

大同 (2371-TW) 總經理何春盛今 (21) 日認為，台灣要在電動車領域竄出頭，除了需要補齊電力、車用領域人才斷層外，可以發揮製造業強項，製造大量的零組件後，再與國際生態系或是平台業者合作，拓展海外市場。

何春盛回顧台灣過去 30 年產業發展，從工業時代，一路進展到電腦、手機、AIOT，雖然台灣工業電腦產業是全球第一，不過進入電動車產業卻是一大挑戰，儘管電動車前景非常看好，但產業發展進程較慢，需要謹慎前行。

對於台灣發展電動車產業，何春盛表示，除了要將生產基地從中國遷移回台灣外，台灣可發揮製造技術優勢，生產車用零組件後，再運到東南亞等地進行組裝，藉此強化國際布局。

他以大同為例，雖然部分重電產品已銷往海外，但目前只有日本、美國、泰國等東南亞國家設立分公司，國際競爭力稍嫌不足，因此透過 MIH 等相關平台或是車用生態系合作，可擴大市場版圖。

何春盛也提到，台灣資源多集中在半導體、電子等領域，不過迎來電動車商機，其中最重要的重電、馬達人才卻出現斷層，政府除了需要彌補此困境外，政府內部也應有來自產業相關人才，才能打下良好基礎。

此外，政府積極扶植的新創公司，也可將智駕車、智能化相關領域的公司，與 MIH 相平台進行對接，也能帶動產業快速發展。