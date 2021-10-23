印度電信龍頭Jio狂打價格戰 當地5G建置恐面臨阻礙

印度信實工業集團 (Reliance) 在印度電信市場進行的價格戰強度再升高，此舉將阻礙競爭對手的 5G 基建投資，使相關供應商面臨壓力。

信實近期矢言，即將推出的 JioPhone Next 將成為印度、甚至全球最經濟實惠的手機之一。市場預計，11 個月該款手機將會亮相，屆時費率和資訊將會公佈。

信實 Jio 長期低資費戰正使競爭對手面臨更大壓力，市場預料，負債累累的當地第三大電信商 Vodafone Idea 正面臨財務崩潰的風險。

信實集團 2016 年以低資費策略空降印度電信業，據印度政府數據，2015 年手機網路平均成本約 226.3 盧比 (依目前匯率約 3.02 美元)，去年僅剩 10.9 盧比。

研調機構 GlobalData 資深電信分析師 Deepa Dhingra 表示，信實 Jio 當年加入該市場後大打價格戰，導致 Airtel、Vodafone Idea 等電信商被迫跟進並飽受壓力。

近年來，Jio 先後獲得谷歌 45 億美元和臉書 57 億美元的投資，因而逐漸壯大，更能承受低費率。Jio 因此很快超越昔日龍頭 Vodafone Idea 成為新印度電信霸主， 目前市占率已達 40%。數據顯示，第二名為 Airtel 的 30%，其次是 Vodafone Idea 的 22.8%。

此外，去年疫情爆發，導致 Vodafone Idea 面臨巨大成本壓力，電信業者必須斥大筆資金投資 4G、5G 網路，但野村證券表示，營收惡化導致 Vodafone Idea 在網路投資方面狀況糟糕，收訊下滑，尤其是偏遠地區，流失客戶。

截至今年 3 月，Vodafone Idea 負債已達約 1.8 兆盧比 (約 240 億美元) ，是稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 的 10 倍以上，負債與 EBITDA 只在於衡量企業償債能力。

此外，這些電信商還面臨政府稅收的挑戰，印度要求這些業者需繳交一定比例的營收做為網路許可證費用。這對 Vodafone Idea 和 Airtel 造成進一步打擊，三電信商僅 Jio 是 2020 財年出現淨利的業者。

儘管印度在今年 9 月已修法，讓電信商免支付稅金 4 年，但如今已難以解決問題。印度電信基建投資的延遲將衝擊相關設備供應商，包括日本樂天集團等業者。