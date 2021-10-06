戴姆勒卡車CEO：晶片短缺將導致明年銷售無法滿足市場需求

德國汽車大廠戴姆勒 (Daimler) 的卡車巴士部門「Daimler Trucks」公司執行長 Martin Daum 於 5 日表示，因受到半導體短缺的影響，未來一年的銷售數量將低於市場需求。戴姆勒即將於 2021 年 12 月完成 Daimler Trucks 的分拆獨立。

據《路透社》報導，Martin Daum 在與新聞從業人員的懇談當中提到，由於半導體短缺緣故、交車數量明顯低於以往的可銷售台數，而且到了明年也會出現同樣現象。

另外，Martin Daum 也認為福斯汽車 (Volkswagen) 的卡車部門「Traton」等其他同業也都面臨相同困境，預料在 2021 下半年很可能由於供給問題的關係、而導致獲利下滑。

Martin Daum 指出，這是牽扯到所有半導體的一場戰爭。他也提到生產一般乘用車的 BMW 或戴姆勒能透過價格調漲來打平因半導體短缺所造成的損失，而卡車製造商在相關作法上就沒有如此彈性空間。

另一方面，有關 Daimler Trucks 計畫 2025 年前在固定費用上的刪減、要較 2019 年水準減少 15% 的目標上，Martin Daum 則表示「順利進行當中。」而詳細內容也將於該公司排定在 11 月 11 日舉行的「資本市場日」(Capital Market Day) 公開。

該公司在 COVID-19 疫情發生之前的全年獲利約 20 億歐元 (新台幣 647 億元) 左右。股東們已於 10 月 1 日同意分拆決定，於完成之後將成為全世界規模最大的一家卡車製造商。