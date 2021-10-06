 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

戴姆勒卡車CEO：晶片短缺將導致明年銷售無法滿足市場需求

鉅亨網編譯陳達誠
戴姆勒卡車CEO：晶片短缺將導致明年銷售無法滿足市場需求 (圖片：AFP)
戴姆勒卡車CEO：晶片短缺將導致明年銷售無法滿足市場需求 (圖片：AFP)
Tag
德國戴姆勒Daimler卡車半導體福斯VWTratonBMW分拆

德國汽車大廠戴姆勒 (Daimler) 的卡車巴士部門「Daimler Trucks」公司執行長 Martin Daum 於 5 日表示，因受到半導體短缺的影響，未來一年的銷售數量將低於市場需求。戴姆勒即將於 2021 年 12 月完成 Daimler Trucks 的分拆獨立。

據《路透社》報導，Martin Daum 在與新聞從業人員的懇談當中提到，由於半導體短缺緣故、交車數量明顯低於以往的可銷售台數，而且到了明年也會出現同樣現象。

另外，Martin Daum 也認為福斯汽車 (Volkswagen) 的卡車部門「Traton」等其他同業也都面臨相同困境，預料在 2021 下半年很可能由於供給問題的關係、而導致獲利下滑。

Martin Daum 指出，這是牽扯到所有半導體的一場戰爭。他也提到生產一般乘用車的 BMW 或戴姆勒能透過價格調漲來打平因半導體短缺所造成的損失，而卡車製造商在相關作法上就沒有如此彈性空間。

另一方面，有關 Daimler Trucks 計畫 2025 年前在固定費用上的刪減、要較 2019 年水準減少 15% 的目標上，Martin Daum 則表示「順利進行當中。」而詳細內容也將於該公司排定在 11 月 11 日舉行的「資本市場日」(Capital Market Day) 公開。

該公司在 COVID-19 疫情發生之前的全年獲利約 20 億歐元 (新台幣 647 億元) 左右。股東們已於 10 月 1 日同意分拆決定，於完成之後將成為全世界規模最大的一家卡車製造商。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow