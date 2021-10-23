遠端工作趨勢不減 UCaaS市場遭低估 小摩：Zoom成長將加速

摩根大通認為 Zoom (ZM-US) 成長將反彈，週五將其股票評級自「中立」調升至「加碼」，激勵 Zoom 股價上升 1%。

摩根大通強調，由於擔心 Zoom 成長放緩，以及微軟透過 Teams 和 Teams Calling 搶奪占佔率的能力，其 UCaaS（統一通信即服務）市場一直被重新評低。

但現在摩根大通分析師認為，由於企業越來越適應視訊協作工作，持續移轉至雲端的趨勢正令 Zoom 受益。

摩根大通報告寫道：「我們看到大型企業更加關注 UCaaS 平台，因為這些平台可以將視訊、通話、聯絡中心、CPaaS、聊天 / 任務管理等結合起來。」

摩根大通認為，Zoom 第四季成長將觸底，但市場現在已經將這一點反映在價格上了，因此風險 / 回報看起來更具吸引力。

摩根大通補充說：「經過幾次更艱難的同期比較後，我們預期 Zoom 的成長將趨於穩定或重新加速，最終引導出多重擴張。」

摩根大通對 Zoom 的股票目標價為 385 美元。Zoom 週五上漲 2.80 美元或 1.02%，收每股 277.58 美元。今年迄今 Zoom 股價下跌約 16%，今年 2 月以 444.51 美元股價觸頂。

由於疫情期間大眾困於家中，遠程工作者激增，令雲端會議平台 Zoom 取得驚人的成長。2021 財年營收大增 326% 至 26.5 億美元以上。7 月底止的最近一季營收年增 54%。

然而，隨著疫情受到控制，大眾返回辦公室和校園，Zoom 用戶成長預計也將正常化。該公司預期 2022 財年營收年增 50% 以上，至略高於 40 億美元的水準。

財務長 Kelly Steckelberg 今年 8 月曾表示，Zoom 的成長將開始正常化，「尤其是與前所未見的去年同期成長相比時更明顯。」

與摩根大通一樣，Stifel 分析師 J. Parker Lane 也認為，即使 Zoom 的成長自疫情高峰放緩下來，但他仍對其前景抱持信心。

由於 Zoom 很難與去年輝煌時期相比，Lane 本月稍早表示，市場關注焦點移轉至該公司新推出的產品 (如 Zoom Phone 和 Zoom Events) 能否擴大公司的成長軌道。

從功能的角度來看，Zoom 在視訊會議領域仍明顯領先於微軟 (MSFT-US) 的 Teams、思科 (CSCO-US) 的 Webex 和 Verizon (VZ-US) 的 BlueJeans。

摩根大通報告指出，近期 Zoom 發布的數據顯示，新用戶人數持續增加，「針對註冊 13 個月以上的用戶，流失率已經較歷史水準改善，意味產品改善且功能提升，增加有視訊通話持續需求用戶的黏性。」